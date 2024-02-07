Ulusal Kanal gündeme getirdi: Sedat Ocakçı ve eşi yakalandı

Oluşturduğu saadet zinciriyle piyasadan 2 bucuk milyon çarptığı idda edilen Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahli Kuvvetlerinden FETÖ nedeniyle ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı..

İzmir merkezli ponzi sisteminin başında bulunan Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Adana’da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.



Ulusal Kanal'ın ısrarlı haberlerinin ardından kamuoyuna mal olan saadet zinciri vurgununun başındaki isim Sedat Ocakçı’nın da 2019 yılında FETÖ’den ihraç edilen bir üsteğmen olduğu ortaya çıktı.

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Ocakçı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Oçakcıların da yakalanmasıyla beraber gözaltına alınan kişi sayısı 26’ya ulaştı.



Operasyon kapsamında birçok adrese baskın yapıldı. Holdingin Çiğli'deki merkezi ile elden paraların toplandığı Harmandalı bölgesinde bulunan Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım şirketi de baskın yapılan yerler arasında.



Şüphelilerin, kripto piyasasında para kazandıracakları ve dron fabrikası kuracakları vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.



Öte yandan Sedat Ocakçı, 4 Ocak'ta Ocakçı Holding'e ait 2 buçuk milyar TL'nin bulunduğu soğuk cüzdanın Şirket Müdürü Salih Han tarafından çalındığını duyurmuştu. Ocakçı'dan 31 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu.