Uyuşturucuya Büyük Darbe! 5 İlde Operasyon Yapıldı

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda, 58 milyon lira değerinde kokain, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.

Uyuşturucuya Büyük Darbe! 5 İlde Operasyon Yapıldı

Güvenlik güçleri terör, suç ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni operasyon haberi geldi. Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yerlikaya, "Uyuşturucunu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Balıkesir'de "MİT Personeliyim" Diyerek Dolandırdılar! 6 İlde Operasyon YapıldıBalıkesir'de "MİT Personeliyim" Diyerek Dolandırdılar! 6 İlde Operasyon YapıldıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# uyuşturucu # operasyon
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