Balıkesir'de "MİT Personeliyim" Diyerek Dolandırdılar! 6 İlde Operasyon Yapıldı

Dolandırıcılar yine bir aileyi tuzağa düşürdü. Balıkesir'de dolandırıcılar H.E. ve kocası İ.E'ye telefonla ulaştı. MİT görevlisi ve polis olduklarını, banka hesaplarını FETÖ bağlantılı kişilerin kullandığını ve operasyon yapacakları yalanını söyledi.

Buna inanan çift, kendilerine ait İstanbul'daki bir ev, Balıkesir ve İzmir'deki birer dükkan ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki bir yazlığı sattı. Şüphelilere 12 milyon lirasını kaptıran çift, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldu. Balıkesir, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa'da 13 şüpheli tespit edildi. Bu illerde 26 ekipte 96 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. 11 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 17 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Diğer 2 kişi aranıyor.