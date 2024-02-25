Vatan Partisi gençlik bildirgesini açıkladı: “10 numara program” için Türk milletinden yetki istedi

Vatan Partisi 31 Mart yerel seçim hazırlıklarına devam ediyor. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, yerel seçim Gençlik Bildirgesini açıkladı. Kunt, 10 maddeyle özetledikleri “10 numara program” için Türk milletinden yetki istedi.

"BOŞ VAATLERE KARNIMIZ TOK"

Vatan Partisi Öncü Gençlik, 31 Mart yerel seçimleri için özel hazırladıkları Gençlik Bildirgesini açıkladı.

- Gençliği geleceğin teminatı olarak değil, kendi çıkarları için sömürecekleri oy depoları olarak görüyorlar.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Türkiye’yi yıllardır aynı partilerin yönettiğine dikkat çekti, “düzen değişecek” dedi.

- Belediyeler birbirine benzer adaylar arasında el değiştiriyor ancak sonuç hiç değişmiyor. Aynı rant, torpil ve talan düzeni devam ediyor.

Kunt, gençlerin en büyük sorunu üretimin dışında kalması olduğunu belirtti.

- Milyonlarca işsiz genç var, her 4 üniversiteli gençten birinin ise işi yok. Vatan Partisi Belediyeleri imkanlarını gençlerin üretimin içine girmesi için seferber edecek.

Öncü Gençlik Genel Başkanı, Vatan Partili belediyelerin teröre ve bölücülüğe alan açmayacağını vurguladı.

- PKK/Dem Parti belediyeleri, PKK terör örgütü adına faaliyet yürütüyor. Hendek savaşlarında belediye imkanlarıyla hendek kazdılar, teröristlere lojistik destek verdiler. Vatan Partisi olarak belediyeleri halk ve gençlik için seferber edeceğiz. Teröre ve bölücülüğe alan açmayacağız.

Öncü Gençlik, 10 maddeyle özetledikleri '10 NUMARA PROGRAM' için Türk milletinden yetki istedi.