Örnek sendika lideri Pevrul Kavlak'a veda

Hastalığı nedeniyle 62 yaşında kaybettiğimiz Pevrul Kavlak uzun yıllar görev yaptığı Türk Metal Sendikası önünde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Kavlak'ın Türk bayrağı ve Türk Metal Sendikası bayrağına sarılı tabutuna, törene katılanlar tarafından karanfiller atıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için sendika binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, ailesi ve yakınları katıldı.

20 YILLIK YOLDAŞLIK

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kavlak’ın dürüst ve ilkeli bir lider olduğunu söyleyerek bağ sağlığı diledi.

Kavlak ile 20 senelik yol arkadaşları olduğunu vurgulayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da “Biz işçiler, sendikacılar dünyaya yorgun geliyoruz, yorgun gidiyoruz. Biz sendikacılar, zaman zaman söylemediğimiz, yapmadığımız, düşünmediğimiz şeylerin bedelini ödemeye devam ediyoruz. Kardeşim, adil ve merhametliydi. Metal işçisi için sabahlara kadar mücadele ederdi. Benim dağ gibi arkamda duran, sırrımı anlattığım kardeşimdi. Siz de onun kardeşisiniz. Gelen gelemeyen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Kavlak’ın yakınlarına sabır diledi.

'BABACANLIĞIYLA GÖNLÜMÜZDE TAHT KURMUŞTU'

Törende konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, "Pevrul Kavlak bizim için sadece bir genel başkan değildi. Bizim için babacanlığıyla gönlümüzde taht kurmuş bir insandı. Kendisini unutmak mümkün değil. Bundan sonra onun bildiği yolda, onun bize öğrettiği fikirler, düşünceler doğrultusunda bize emanet ettiği her şeye hep beraber, el birliğiyle sahip çıkacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.

‘ÖRNEK VE ÖNDER SENDİKA LİDERİ’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a taziye mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

- Türk İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk İş'in Türk Metal Sendikasının, Türkiye İşçi hareketinin ve milletimizin başı sağolsun. Merhuma Allahtan rahmet diliyoruz.

“Sayın Başkan Kavlak Türkiye işçi hareketinde emek mücadelesiyle Vatan mücadelesinin doğru bir şekilde birleştirilmesine örnek ve önder olmuş bir sendika liderimizdir. İzlendiği mücadeleci çizgiyle temsil ettiği emekçi kitlesinin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmuştur.

“Merhum Kavlak'ın anısı ve ve bıraktığı miras, önümüzdeki çetin mücadele süreçlerinde işçi sınıfımıza ve milletimize esin ve güç kaynağı olacaktır.