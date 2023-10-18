Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: AK Parti Hükümeti Dış Politikasını Derhal Değiştirmelidir

Aksa Tufanı harekatı başlatan Filistin halkı direniyor, İsrail ise sivillerin üzerine bomba yağdırıyor... Son saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Pek çok siyasi parti kınama açıklamaları yapıp İsrail büyükelçilikleri önünde toplanırken, Vatan Partisi, AK Parti hükümetine Dışişleri Bakanlığı önünden seslendi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, hükümetin yanlış dış politika anlayışını bir an önce değiştirmesi için uyardı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Dışişleri Bakanlığı, bizim bakanlığımızdır.

Hükümet, bizim hükümetimizdir.

Sayın Cumhurbaşkanı, bizim Cumhurbaşkanımızdır.

Bugün burada, Filistin davasının başarısı için doğru siyasetleri önermek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Yüreklerimiz Filistin’le çarpıyor. Türk Milleti ve bütün insanlık Filistin davasıyla beraberdir. Filistin’de İsrail siyonizmini yerle bir eden kardeş halkımızı ve hepimiz için mücadele eden kahraman kardeşlerimizi selamlıyoruz.

Bugün hepimiz Filistin davasının başarısına kilitlendik. Şehitlerimizi yüreklerimize gömüyoruz. Onlara olan borcumuzu ödemek için Emperyalist ve Siyonist zulmün son bulması için omuz omuza veriyoruz.

Ancak gelinen aşamada ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı, Gazze’deki vahşete karşı lanetlemeler, kınamalar, sözlü tepkiler yetmez. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık harekete geçme zamanıdır. İçimizi rahatlatmak için değil, sonuç almak için meydanlardayız.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, Kürecik Üssü’nde, İncirlik Üssü’nde Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da çözüm için toplanıyoruz. Her eylemimiz, mücadelenin başarısına hizmet etmek içindir.

Yüksek ses çıkararak kazanılmış bir savaş yoktur. İsrail’e veya dünyaya çağrılar yaparak önlenecek bir savaş yoktur. Savaş güçle kazanılır. İşte burada üzerimize düşen sorumluluklar vardır. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığımızın önünde toplanıyoruz.

Filistin direnişini destekliyorsak, Türkiye’nin güvenliğini istiyorsak, siyonizmin ve emperyalizmin yenilgisini istiyorsak,AK Parti Hükümeti dış politikasını derhal değiştirmelidir.

Buradan, mücadelenin başarısı için Bağımsız Filistin için, Türkiye için doğru eylem çizgisini ve somut çözüm önerilerimizi Hükümetimize sunuyoruz.

1- Suriye ile derhal, her alanda işbirliği yapılmalıdır. Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Irak ortak harekâtla Suriye’nin kuzeyindeki ABD-İsrail güdümlü bölücü terörü bitirir. PKK-DEAŞ ve bütün terör örgütleri temizlenir. En önemlisi, İkinci İsrail Planına en büyük darbe vurulur. Komşularımız buna hazırdır. Sadece bu adım dahi, dünya dengelerini değiştirir ve Filistin’e en büyük destek olur.

2- ABD ve NATO tarafından kullanılan İncirlik ve Kürecik üsleri derhal bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tam denetimine alınmalıdır. ABD ve NATO askerleri ülkelerine gönderilmelidir.

3- Yanlış Ukrayna politikasından acilen vazgeçilmelidir. Ukrayna, Karadeniz’deki Yunanistan’dır. Bugün Ukrayna Filistin’e karşı İsrail’le beraberdir. ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la beraberdir. Kiev sokaklarında İsrail bayrakları dalgalanmaktadır. Bu durumda Rusya’ya dirsek atan, Ukrayna’ya ticaret kılıfı altında SİHA satanlar Türkiye, en güçlü müttefiki Rusya’yı karşısına alır. Rusya, Ukrayna’da ABD-NATO’ya karşı savaşmaktadır. Bu savaş, Türkiye’nin de savaşıdır, Filistin’in de savaşıdır.

4- İsveç’in NATO üyeliği derhal reddedilmelidir. Bununla yetinmemeli, NATO’dan çıkmak Türkiye için artık ölüm-kalım meselesidir. Türkiye NATO’dan çıkmalıdır.NATO’dan ayrılmak, ABD tertiplerine karşı en etkin uygulamadır.NATO’dan kurtulan Türkiye, iç cephesini birleştirir ve sağlamlaştırır.

5- Batılı finans merkezlerine bağlı, iflas eden Atlantikçi borçlanma ekonomisi derhal terk edilmelidir. Londra ve New York Bankalarında para dilenmek yerine acilen Milli ve Üretimci program yürürlüğe konulmalıdır.

6- Yurtdışına kaçırılan, halkımızın alın teriyle kazanılmış 500 Milyar Doları Türkiye’ye acilen getirilmelidir. Hükümet bu konuda masaya yumruğunu vurmalıdır. Bu büyük kaynağa el konulmayacak, Türkiye’de yatırıma sevk edilecektir. O paraların sahiplerine de sesleniyoruz, ABD’nin, Batılı emperyalistlerin hukuku yoktur, zorbalığı vardır. Giderek artan gerilimde, o paralarınız da emperyalist haydutluğun hedefindedir ve güvende değildir.

7- KKTC’nin tanınması için, Türkiye gibi NATO tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelerden başlayarak doğru strateji ve eylem planı hayata geçirilmelidir. Bugün yaşanan manzara KKTC’nin stratejik önemini bir kez daha göstermiştir. Vatan Partisi, bu konuda Abhazya ile Ortak Bildiri imzalamıştır. Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İran başta olmak üzere çok sayıda ülke doğru bir dış politikayla KKTC’yi tanıyacaktır. Abhazya KKTC’nin tanınması için kilit ülkedir. Türkiye derhal bu sürecin önünü açmalıdır.

İşte bu adımlar dünya dengelerini değiştirir.

ABD-İsrail güdümlü bölücü terörü bitirir.

Emperyalistleri Batı Asya’dan defeder.

Siyonist zulmü tarihe gömer.

Filistin davasını başarıya ulaştırır.

Kesin çözüm için bu siyasetleri Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize arz ediyoruz. Türkiye ancak bu çözümlerle aydınlığa, refaha ve insanlık davasının zaferlerine ulaşabilir.

Bütün Milletimizi, toplum öncülerimizi, kamuoyunu bu siyasetler etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Çözüm buradadır. Filistin davasında sonuç almanın yolu buradadır. Gazze’ye destek buradadır. Söz, Türkiye hükümetindedir. Türkiye kaçınılmaz olarak bu siyasetleri uygulayacaktır. Vatan Partisi işte bu büyük çözümlerin Partisidir.

Türkiye Suriye El Ele!

Türkiye İran El Ele!

Türkiye Rusya El ele!

Kahrolsun Siyonizm, Bağımsız Filistin!

Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!"