Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Cumhurbaşkanımıza FETÖ Akademi Örgütlenmesinin Bilgilerini Sunuyoruz"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, bugün yaptığı açıklamada çarşamba günü başlattığı açıklamaların üçüncüsünü yaptı. Bursalı, "Şrınak'taki FETÖ Türkiye meselesidir" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımıza FETÇ Akademi Örgütlenmesinin Bilgilerini Sunuyoruz"

8 ve 9 Kasım 2023 tarihlerinde, FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın FETÖ’nün ABD’deki Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a yazdığı raporların bir bölümünü kamuoyuna ilan ettik.

8 Kasım 2023 tarihinde, Abdurrahim Alkış’ın Tekalan’a sadakat raporunu, 9 Kasım 2023 tarihinde ise 303 Akademik Personeli tek tek fişlediği, sicil numaraları, TC. Kimlik numaralarından örgüt mertebelerine kadar kodladığı raporu ve üniversitedeki FETÖ’nün beyin takımını isim isim ilan ettik.

Bu terör örgütünün ve Rektörün raporlarını kamuoyuna sunmaya hafta başında devam edeceğiz.

"Şırnak'taki FETÖ Türkiye Meselesidir"

Gelinen aşamada, yaptığımız açıklamalardan sonra, başta Hükümeti ve ilgili makamları harekete geçmeye çağırıyoruz. FETÖ örgütlenmesine dair elimizdeki yoğun bilgiler, kimsenin sürece izleyici kalamayacağı boyuttadır. Devletimiz kendine yakışanı yapmalı ve hızla harekete geçerek Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen ABD güdümlü bu Gladyo unsurlarını temizlemeli.

8 Kasım akşamı YÖK Başkanlığı arayıp, elimizdeki bilgileri talep etmişti. Ancak Sayın YÖK Başkanı, sözlü ve yazılı görüşme talebimize henüz yanıt vermedi.

Dahası, Şırnak’a dönen Rektör Abdurrahim Alkış, yakın çevresine YÖK’le görüştüğünü, YÖK’ün kendisine sahip çıktığını, göstermelik bir inceleme yaptıktan sonra konuyu kapatacağını hatta “tatlıya bağlandığını” bildirdiğini öğreniyoruz.

Şırnak Üniversitesi başta olmak üzere, Akademide FETÖ yapılanması sadece YÖK’ün değil, Türkiye’nin meselesidir. Üniversitelerdeki FETÖ gerçeği bir kangren haline gelmiştir. Burada yuvalanan ve örgütlenmeye devam eden terör örgütü, Türkiye’nin içine gireceği, zorlu dönemler yaşayacağımız hesaplaşma döneminde, emperyalizmin alet olarak kullanacağı bir güvenlik zaafıdır.

Açıklamalarımızdan sonra Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerinden, imamlardan, çeşitli devlet kurumlarından yağan FETÖ ihbarları üzerine Genel Merkezimizde konunun uzmanı olan kıdemli Hukukçularımızla bir Komisyon oluşturuyoruz.

"FETÖ'ye Karşı Milli Devletimizi Savunmak Üzere Kurumlarımıza Başvuruyoruz"

Bu koşullarda, bu Gladyo örgütlenmesinin, FETÖ’nün üzerine gitmeye devam edeceğiz.

Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ örgütlenmesiyle ilgili elimizdeki bütün bilgileri, başta Hükümetimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme talebimizi kamuoyu önünde de arz ediyoruz. FETÖ’nün Akademi yapılanmasıyla ilgili bütün bilgileri Cumhurbaşkanımızın bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kendisine bütün ayrıntıları arz etmeye hazırız. Çünkü bu bir hükümet sorunudur. Hükümetimizin de başında Sayın Cumhurbaşkanı bulunmaktadır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Sayın Adalet Bakanımızı, İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, Devlet Denetleme Kurulumuzu, Emniyet Genel Müdürümüzü, elimizdeki FETÖ yapılanmasına ait bilgileri arz etmek üzere görüşme talep ediyoruz. Süreç başlamıştır. Elimizdeki bilgileri bizzat makamlarımıza sunacağız.

Ayrıca AK Parti başta olmak üzere, siyasi partilerimize de konuyla ilgili bilgi ve görüşlerimizi hafta başından itibaren bizzat görüşerek ileteceğiz.

"FETÖ Devlet İçinde Kendisine Dayanak İnşa Edemez"

Şırnak’ta bu FETÖ örgütlenmesinin her gün hangi adımı attığına kadar biliyoruz. Yakın çevresine moral vermek için, YÖK başta olmak üzere devlet kurumlarının kendisine sahip çıkacağını söyleyen Rektör Alkış’a ve bütün FETÖ mensuplarına sesleniyoruz: Hiçbir terörist, Hiçbir FETÖ mensubu, devletimizin ve yargımızın elinden kurtulamaz.

Devletin gücünü arkasına aldığını söyleyen FETÖ mensuplarına karşı, Yargı makamlarımız başta olmak üzere, Milli Devletimizin geleceği için görev başında olan bütün kurumlarımıza güveniyoruz.

"13 Kasım 2023 Tarihinde Raporun Devamını Açıklıyoruz"

13 Kasım Pazartesi günü saat 13.00’de, FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, Şırnak bürokrasisi içinde uygulamak üzere FETÖ imamı Şerif Ali Tekalan’dan aldığı emirleri ve ilgili raporlarını kamuoyuna ilan edeceğiz.