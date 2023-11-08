Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı

Raporda, görevdeki rektör Alkış'ın örgüte bağlılığının yer aldığı satırlar tek tek paylaşıldı. Bursalı, FETÖ ile irtibatlı kişilere karşı harekete geçmeyen Ak Parti Hükümetini de sert eleştirdi.

- Feto bağlantılı abrullahim alkis in ABD'deki firari Şerif Ali Tekalan yazdığı raporları ilan ediyoruz.



İşte bu sözlerle Türkiye gündemine oturacak bir açıklamaya imza atıldı.





- Üniversitelerimizi, devlet kurumlarımızı, gençlerimizi bu NATO Gladyosunun artıklarına bırakamayız. Türkiye'nin Vatan Partisi var. Kendisini kanıtlamış Doğu Perincek'i var.

Aydınlık gazetesinin Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik haberleri kamuoyunda tartışılmıştı:





- Aydınlık, FETÖ üyeliğinden Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 6 yıl 3 ay ceza alan Şırnak Mahrem İmamı Bedirhan Önem’in peşine düştü. Aydınlık’ın ısrarlı yayınlarından sonra açığa alınan Bedirhan Önem, yine de üniversite kadrosundan alınmadı, dahası makam odasını ve lojmanını kullanmaya devam etti.

Gazetenin haberleri sonrası Şırnak Üniversitesindeki yapılanmaya ilişkin somut bir adım hâlâ atılmadı.





- FETÖ Gladyosuna karşı yarım yüzyıllık mücadele birikimine sahip tek güç olan Vatan Partisi olarak bu açıklamayı yapıyoruz. Ankara ve İstanbul’da Fethullahçı Terör Örgütü’yle, NATO Generalleriyle savaştık. Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in, Vatan Partisi’nin tarihi müdahalesiyle, Türk Ordusu, Türk Polisi, Türk Milleti topyekün bu girişimi ezdi.



Vatan Partisi harekete geçti, konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı 8 Kasım'da genel merkezde Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına dair önemli bir basın toplantısı düzenledi:





- Üniversitelerimizde ve bazı kurumlarımızda halen FETÖ kalıntıları var. Türkiye’nin buna tahammülü yoktur. Bu sorumlulukla, FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, Amerika’daki firari Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a yazdığı raporları açıklıyoruz.



Bursalı, şu an görevdeki Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, 28 Eylül 2023 tarihinde FETÖ'nün Amerika'ya kaçan akademi imamı Şerif Ali Tekalan’a yazdığı raporu belge ile açıkladı:

- Bir sadakat mektubu. 28 Eylül 2023. Rapor şiirle başlıyor. Abdurrahim ırak düştü savrulur sensiz Bir yaman boşlukta anladım sessiz Alkış’ına kış düştü viranım sensiz Abim benden yüz çevirdiğinden beri..." Kendisinden özür dilemek istediğini, Şerif Ali Tekalan’ın bunu uygun görmediğini belirterek, “uzun süredir yaşadığım baskı ve Yezid’in adamlarının adeta casus gibi dört bir yanımı sarması nedeniyle halet-i ruhiyem bozuldu” diyor. Rektör Abdurrahim Alkış, nasıl bu makama kadar nasıl geldiğini, özür mektubunda hatırlatıyor: “siz benim üniversite talebelik yıllarımda elimden tuttunuz, Suat abiden sonra abim oldunuz ve bana akademik hayat bahşeylediniz. (…) Şahsımda dahil Altın Neslin yetişmesini sağlayan Kutb-ül Attab mübarek Hocaefendi’ye ve bu kutlu hizmete hadim olmamı sağladınız”diyor.



Raporun devamında Alkış'ın örgüte bağlılığını göstermek için Şırnak Üniversitesi'ndeki bütün personellere ait bilgileri de Tekalan'a gönderdiği görülüyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı, bu bilgileri de belgeleriyle birlikte 9 Kasım'da açıklayacaklarını ilan etti.





- 303 personeli tek yek fişledigi feto düşmanı olduğunu kimlerin yok edileceği notlarına kadar özel hayatlar da dahil yazdığı ayrıntılı bilgileri yarın açıklayacağız. Rapor bununla da sınırlı değildir.



Rektör Alkış'ın şu anda Şırnak'tan ayrıldığını söyleyen Bursalı, sadece Şırnak'ta değil başka üniversitelerde de FETÖ yapılanmalarının hâlâ olduğunu belirtti. Vatan Partisi Genel Sekreteri, FETÖ'ye sessiz kalan Ak Parti'yi sert eleştirdi.