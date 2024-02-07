Vatan Partisi'nin İstanbul'u depremden koruma planı! Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan açıklamalarda bulundu

Vatan Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Avcılar'daki “Deprem Anıtı” önünde açıklama yaptı. Özkan, deprem öncesinde İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini belirtti.

- İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümü bugün yapıldığında yaklaşık maliyetinin 50 milyar dolar olacağı hesaplanmaktadır. Deprem öncesinde yapılacak yatırım maliyetinin, deprem sonrası yapılacak harcamalara oranla daha az olduğu kesindir. Ki insan yaşamı hiçbir maliyetle ölçülemez!

Özkan, olası büyük İstanbul depreminin Türkiye’nin ekonomisine 300 milyar dolar zararı olacağını söyledi. Vatan Partisi adayı, İstanbul’un nüfusunu azaltacaklarını belirtti.

- Vatan Partisi, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşan sanayiyi, yapılacak yatırımlarla ve teşviklerle kademeli olarak Anadolu’nun kıraç arazilerine taşıyacaktır. İşte size köklü çözüm! Ya biz İstanbul’daki yoğun nüfusun bir kısmını Anadolu’ya taşıyacağız ya da ne yazık ki deprem büyük bir felakete yol açacak.

- İstanbul’u taşımaya üniversitelerden başlayabiliriz. İstanbul’da 57 üniversite ve 4 meslek yüksekokulu olmak üzere 61 yükseköğretim kurumu bulunuyor. Her metrobüs durağı üniversitelerle doldu, müsait her bina apartman üniversitesi oldu. Sağlıksız, güvencesiz, disiplinsiz bir eğitim-öğretimden ziyade Anadolu’da eğitime teşvikler yaparak yeni cazibe merkezleri yaratabiliriz.

İstanbul deprem bir milli güvenlik sorunu. Olası bir deprem Türkiye’yi ekonomik ve siyasal emperyalist tehditlerle karşı karşıya bırakabilir. Dikkatleri bu kritik konuya çeviren Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Kanal İstanbul’a ayrılacak kaynak ile Anadolu’da sanayi yapalım dedi.