Veterinerler sağlıkta şiddet yasasının dışında tutuluyor

Veteriner hekimler hayvan hastalıkları tedavisinin yanı sıra gıda denetimlerinde de önemli rol oynuyor. Ancak veteriner hekimler kanunların sağlık çalışanlarına tanıdığı birçok haktan yararlanamıyor. Veteriner hekimlere mesleki alanda gereken güvenlik koşulları sağlanmadığı gibi, sağlıkta şiddet yasası kapsamının da dışında tutuluyor.

Yalnızca veteriner hekimlerin değil toplum sağlığını tehdit eden güvenlik eksiği birçok şiddet olayına da neden oluyor.

"Toplumun sağlığını tehdit ediyor, denetimi yapılamayan bir çiftlikten bütün etler vatandaşların sofrasına gidiyor."

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan, konuyu Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Arslan, veteriner hekimlerin birçok alanda ayrımcılığa maruz kaldığını da vurguladı.