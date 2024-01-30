Besici çıkış yolu arıyor: "Süt geliri az, hayvanları kesime göndereceğiz"



Sütün, peynirin, yağın, kaymağın ham maddesini oluşturan süt besiciliği çıkmaza girdi. Giderler çok, destekse neredeyse yok.



Aydın Nazilli'de besicilik yapan Gökhan Kayakutlu'nun 100 büyükbaş hayvanı var. Maliyetlerin altından kalkamıyor. Kazanç yok. Böyle giderse hayvanlar kesime gidecek.



Süt yemi, samanı, yoncası... Yem besicinin en büyük gider kalemlerini oluşturuyor.



Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Sattığı süttün getirisi giderlere yetmiyor.



Gökhan Kayakutlu, mesaisi yok bu işin diyor... Gecesi gündüzü, yağmuru çamuru da. Kayakutlu işletmedeki varlığını satıp banka faizi ile çok rahat yaşayabilir ancak o üretmeyi seçiyor.





