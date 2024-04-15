Yargıtay seçiminde 16. tur yapılacak

AYDINLIK / ANKARAYargıtay'da başkanlık seçiminin 16. tur oylamasına bugün devam edilecek. Seçimlerde başkanlık için 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oy şartı aranacak. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart Pazartesi günü Yargıtay başkanlığı için seçimlere başlanmıştı. 7 gün boyunca devam eden seçimlerde ilk turlarda Mehmet Akarca'nın yanı sıra 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ile Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak başkanlık için yarışmıştı. Tuncal ve Albayrak’ın yeterli desteği alamaması nedeniyle sonraki turlar Akarca, Şentürk ve Kerkez arasında geçti.

15 TURDA BAŞKAN SEÇİLEMEDİ

Yargıtay başkanlığı için yapılan 15 tur oylamada hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadığı için seçimler sonuçlanmadı. Son olarak bayram tatilinden önce yapılan 15. tur oylamada Şentürk 123, Kerkez 105 oy aldı. 319 üyenin oy kullandığı oylamada 21 üye boş oy verdi, 70 üyenin oyu da geçersiz sayıldı. Son tur oylamada, daha önceki turda en yüksek oyu alan 2 aday arasında olmadığı için Mehmet Akarca aday olamamıştı. Ancak bugün yapılacak seçimde Akarca'nın yeniden aday olma hakkı bulunuyor. Bu nedenle Akarca, Kerkez ve Şentürk'ün bugünkü oylamada yeniden başkan adayı olması bekleniyor.