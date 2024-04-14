BM Güvenlik Konseyi İsrail-İran sorununu görüşmek için toplandı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İran'ın İsrail'e saldırılarını görüşmek üzere İsrail'in talebiyle toplandı.

BM Güvenlik Konseyi İsrail-İran sorununu görüşmek için toplandı!
Editör: Metehan Gül

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

"Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı." ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.

İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLMELİ!

Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.

Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # israil # bmgk
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