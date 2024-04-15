Yargıtay'da seçim 17. tura kaldı! 16. turda da başkan belirlenemedi

Yargıtay'da yapılan başkanlık seçimlerinin 16. turu bugün gerçekleştirildi. 16. tur oylamada Mehmet Akarca 109, Ömer Kerkez 88, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Yargıtay'da seçim 17. tura kaldı! 16. turda da başkan belirlenemedi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yargıtay'da, Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart itibarıyla dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri sürüyor. Yargıtay'da yeni başkanı belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 15 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 16. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı.

Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # seçim # son dakika
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