Irak'ın kuzeyine hava harekâtı! 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Operasyonun detaylarını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Mehmetçik'in başarılı operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine önemli bir hava harekâtı düzenlendi. Operasyonda, 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2024
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vyL0zSPnRU
Kaynak: Anadolu Ajansı