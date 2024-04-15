Irak'ın kuzeyine hava harekâtı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Mehmetçik'in başarılı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine önemli bir hava harekâtı düzenlendi. Operasyonda, 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.