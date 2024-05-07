Yargıtay'daki seçimlerde 33. turda da sonuç çıkmadı!

Yargıtay'da Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla birlikte 25 Mart Pazartesi günü yeni başkanı belirlemek üzere seçimler yapılmaya başlandı.

Yargıtay üyeleri tarafından yapılan seçimlerin ilk 32 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Yargıtay'da bugün 33. tur oylama gerçekleştirildi. Oylama sonucu Mehmet Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34. tur oylamasıyla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.