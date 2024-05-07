Yargıtay'daki seçimlerde 33. turda da sonuç çıkmadı!

Yargıtay'da uzun süredir devam eden başkanlık seçimlerinde bugün 33. tur gerçekleştirildi. Son oylamada Mehmet Akarca 90, Ömer Kerkez 119, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34. tur oylamasıyla yarın devam edilecek.

Yargıtay'daki seçimlerde 33. turda da sonuç çıkmadı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Yargıtay'da Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla birlikte 25 Mart Pazartesi günü yeni başkanı belirlemek üzere seçimler yapılmaya başlandı.

Yargıtay üyeleri tarafından yapılan seçimlerin ilk 32 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Yargıtay'da bugün 33. tur oylama gerçekleştirildi. Oylama sonucu Mehmet Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34. tur oylamasıyla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # seçim # son dakika
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
Öne Çıkanlar AK Parti'de ABD sevdalılar öne çıktı | ULUSAL HABER AK Parti'de ABD sevdalılar öne çıktı | ULUSAL HABER Ahmet Çakar "Bylockçu" davasında beraat etti Ahmet Çakar "Bylockçu" davasında beraat etti