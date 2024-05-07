Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDU

Bugün Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

TÜBİTAK ile İŞKUR ve SGK arasında işbirliği protokolü imzalandıTÜBİTAK ile İŞKUR ve SGK arasında işbirliği protokolü imzalandıEkonomi
# ırak # terörle mücadele
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
Öne Çıkanlar En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı! Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu