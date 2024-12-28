Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma kararı açıklandı
Yılbaşı öncesi ücretsiz toplu taşıma uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz toplu taşıma uygulaması bir süredir devam ediyor.
İstanbul'da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Çarşamba günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.
BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN SEFERLERİ ÜCRETSİZ
Yılbaşında Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 1 Ocak 2025'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.
METRO HATLARI 24 SAAT HİZMET VERECEK
Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.
Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.