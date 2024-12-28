Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma kararı açıklandı

İstanbul'da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Çarşamba günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.