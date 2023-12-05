Yılmaz Büyükerşen Yeniden Aday Olacak Mı?
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yeniden aday adayı olabilmek için CHP İl Başkanlığına resmi başvuruda bulundu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmak için CHP'ye başvuru yaptı.
Büyükerşen, şehir dışında olduğu için aday adaylık başvurusunu vekalet vererek gerçekleştirdi.
6. Dönemi Olacak
İlk kez 1999 yılında DSP’den seçilen ve 5 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Büyükerşen, böylece 6’ncı dönemi için aday adayı oldu.