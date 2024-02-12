Zühtü Arslan'ın 2028 planı! İşte kulislerde konuşulanlar

PKK'nın uzantısı HDP'nin kapatılma davasını gündeme almayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor. HDP'ye Hazine yardımını verilmesini sağlayan Zühtü Arslan, yeni seçilecek yüksek mahkeme başkanının belirlenmesinde de etkili olmak istiyor. Yüksek yargı çevrelerinde Zühtü Arslan’ın yeni seçilecek başkan üzerine birebir görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi başkanlık seçiminde üye İrfan Fidan’ın bu yıl da aday olması bekleniyor. Ancak Zühtü Arslan’ın, İrfan Fidan’ın karşısına çıkacak adayı destekleyeceği kulislerde konuşuluyor.

17 Nisan'da görev süresi bitecek olan Zühtü Arslan 12 yıl boyunca birçok tartışmalı karara da imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin önündeki en önemli dosyalardan biri olan “HDP’nin kapatılma davası” üzerine “iş yükü” olduğunu bahane eden Zühtü Arslan, sürecin uzayacağını da belirtmişti.

Yine bu dava kapsamında HDP’nin hazine yardımı hesabına konan blokenin kaldırılması da Arslan’ın döneminde yaşandı.

Son olarak tutuklu Can Atalay kararı nedeniyle Yargıtay’la Anayasa Mahkemesi arasında kriz çıktı.

Zühtü Arslan, Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanılığı'na atanmıştı. Arslan, Polis Akademisi Başkanlığı olduğu dönemde FETÖ ve HDP ile Polis Akademisi’nde “Kürt Çalıştayı” düzenlesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.