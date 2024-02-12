CHP'den Haluk Levent'e adaylık teklifi!

CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesinin ardından çıkan tartışmalar sürüyor. Lütfü Savaş'ın yerine CHP'nin Haluk Levent'e adaylık teklifi götürdüğü ortaya çıktı. AHBAP Derneği çatısı altında yaptıklarıyla son dönemde gündemden düşmeyen sanatçı Haluk Levent, teklifi reddettiğini açıkladı.

HALUK LEVENT'E BAŞKA PARTİLER DE TEKLİF GÖTÜRMÜŞ

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var." ifadelerini kullandı.