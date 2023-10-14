Doğal Yollarla Göz Altı Morluklarından Kurtulun Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?
Göz altı morluklarından kurtulmak artık çok kolay! Doğal yöntemlerle evinizde hazırlayabileceğiniz formülleri sizin için araştırdık! Göz altına iyi gelen doğal besinlere gelin birlikte bakalım.
Göz altı morluklarına doğal yollarla müdahale etmek çok kolay! Her evde bulunan basit malzemelerle doğal formüller üretmek artık sizin elinizde! Göz altı morluklarına iyi gelen doğal besin kaynakları detaylarıyla birlikte yazımızda!
Neden Göz Altlarımız Morarır?
Göz altı morlukları hemen hemen herkesin yaşadığı problemlerden biridir. Günlük hayatın temposuyla meydana gelen göz altı morlukları, bazen uykusuzluktan, bazen yorgunluktan, bazen stres ve kaygıdan, bazense sağlıksız beslenmekten kaynaklı olabilir. Ayrıca yetersiz su tüketimi, çevresel faktörler veya genetik aktarımlar da göz altı morluklarına sebebiyet veren diğer faktörlerdendir. Göz altı morlukları, gerek yaşam kalitemizi düşmesine, gerekse de olduğumuzdan daha fazla yorgun gözükmemize sebebiyet veren bir etkendir.
Göz Altı Morluklarına Neden Olan Faktörler!
- Genetik aktarımlar
- Düzensiz uyku
- Yorgunluk
- Stres ve kaygı
- Yetersiz su tüketimi
- Vitamin ve mineral açısından eksiklikler
- Zararlı güneş ışıklarına maruz kalmak
- Alerjik etmenler
- Gribal hastalıklar
- Uzun süre bilgisayar ekranına bakmak
Göz Altı Morluklarına Doğal Çözüm
Günümüzde doğal yollarla göz altı morluklardan kurtulmak çok daha kolay. Artık ilaçlardan ziyade doğal yöntemlerin kullanıldığı formülleri uygulamak bireyler için oldukça önemli. Göz altları, doğal yöntemlerle daha sağlıklı bir görünüm kazanmaktadır. Evde çok basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz besin kaynakları oldukça çok. Sizlerde doğal kaynaklarla maksimum verim almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz altı morluklarına iyi gelen doğal besin kaynaklarına gelin birlikte bakalım.
Göz Altı Morluklarına İyi Gelen Doğal Besin Kaynakları
- Salatalık, içerisinde bulunan yoğun su miktarıyla göz altlarının ihtiyacı olan sıvı miktarını korur. Dilerseniz salatalığı dilimleyerek, dilerseniz de suyunu makyaj pamuğunu damlatarak göz altlarınıza uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda salatalık göz altlarına ferahlıkta verir.
- Soğuk süt, göz altınızda oluşan morlukların rengini açacaktır. Makyaj pamuğunuza soğuk süt damlatarak göz altlarınızda bekletebilirsiniz.
- Çay posası, göz altı morluklarına iyi gelen bir diğer besindir. Çay poşetlerini soğuk kompres şekilde göz altlarınıza uygulayabilirsiniz.
- Patates, göz altı morlukları için kullanılan bir diğer besin kaynağıdır. Patatesleri dilimleyerek ya da suyunu kullanarak göz altlarınıza uygulayabilirsiniz.
- Maydanoz, içerisinde bulundurduğu C ve K vitamini sayesinde göz altı morluklarına birebir faydalıdır. Maydanozu sıcak suda kısa süre kaynatarak elde ettiğiniz suyla göz altlarınıza kompres uygulayabilirsiniz.
- Limon suyu da içerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde göz altı morluklarına iyi gelmektedir. Limon suyu damlattığınız makyaj pamuğunuzu bir süre buzdolabında bekletin, daha sonra göz altlarınıza soğuk kompres uygulayarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.
- Avokado, göz altı morluklarına iyi bir diğer besin kaynağıdır. Avokadoyu püre haline getirerek göz altı maskesi yapabilirsiniz.
- Sağlıklı besinler tüketmek, göz altı morluklarına olumlu yönde etki eden önemli faktörlerden biridir.
- Yüz temizliğine dikkat etmek, göz altı morlukları açısından oldukça önemlidir.
- Göz altı morluklarına iyi gelen birçok besin bulunmaktadır. Bunlardan diğerleri ise; soğuk masaj yöntemi, zerdeçal maskesi, domates suyu, papatya çayı ve yeşil çay gibi doğal besin kaynaklarıdır.