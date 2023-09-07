Göz altı morluğu kimlerde daha sık görülür? Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morlukları hangi sağlık sıkıntılarının işareti olabilir?

Göz altında morluk veya renk değişikliği, estetik açıdan hoş olmayan bir görünüme yol açabilir. Morluklar, bir kişinin yorgun ve yaşlı görünmesine neden olabilir. Bu durum, hem kadınlarda hem de erkeklerde gözlemlenir. Genellikle insanlar gözaltı morluklarını yorgunlukla ilişkilendirse de, altında yatan nedenler çeşitlilik gösterebilir. Göz altı morluğu genellikle ciddi bir sağlık sorununu göstermez, ancak yine de bu durumu daha iyi anlamak önemlidir.

GÖZ ALTI MORLUĞU KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Özellikle koyu cilt tonuna sahip olan kişilerde göz çevresinde renk değişiklikleri daha belirgin olabilir.

Bazı insanlar genetik olarak göz altı morluklarına daha yatkın olabilirler. Ailesel faktörler nedeniyle ciltte hiperpigmentasyon olabilir.

Yaşlı insanlar, göz altı morluklarının görülme riskinin daha yüksek olduğu bir gruptur.



GÖZ ALTI MORLUKLARINA NE İYİ GELİR?

Göz altlarına soğuk kompres yapmak: Bölgenin soğutulması kan akışını azaltabilir. Soğuk kompres için buz torbası veya salatalık dilimleri kullanılabilir.

Özel olarak formüle edilmiş göz altı morlukları için kremler: Bu kremleri sadece bir doktor tavsiyesi üzerine kullanmalısınız. Uzman önerisi olmadan kullanmak, sorunları daha da kötüleştirebilir.

Kafein içeren ürünler: Kafein, kan damarlarını daraltabilir ve göz altı morluklarını azaltabilir. Bazı göz altı morlukları kremleri kafein içerebilir.

Düzenli uyku düzeni sağlamak: Yetersiz uyku göz altı morluklarına neden olabilir, bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığı oluşturmak önemlidir.

Soğuk kompres uygulamak: Soğuk kompres, kan akışını azaltarak göz altı morluklarını hafifletebilir. Ancak çok uzun süre soğuk uygulamaktan kaçının.

Yeterli miktarda su içmek: Dehidrasyon, göz altı morluklarının yaygın bir nedenidir. Vücudun suya ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Kafein tüketmek: Kafein içerikli ürünü sürmek yerine yiyecek içecek formunda tüketmek de işe yarayabilir.

GÖZALTI MORLUKLARI HANGİ SAĞLIK SIKINTILARININ İŞARETİ OLABİLİR?

Tiroid hastalığı: Tiroid sorunları göz altı morluklarına yol açabilir.

Genetik faktörler: Aile geçmişi, göz altı morlukları riskini artırabilir.

Güneşe maruz kalma: Aşırı güneşe maruz kalma, ciltte renk değişikliklerine neden olabilir.

Dehidrasyon: Susuz kalmak göz altı morluklarını artırabilir.

Alerjik reaksiyonlar: Alerjik reaksiyonlar, göz altı morluklarını tetikleyebilir.

Yorgunluk: Uzun süreli yorgunluk, göz altı morluklarını artırabilir.



