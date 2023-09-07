Karın şişliği neden olur? Karın şişliğine ne iyi gelir nasıl geçer? Karın şişliği nasıl önlenir? Karın şişliği için ne zaman doktora başvurulmalı?

Karın şişliği, sindirim sisteminin hapsolmuş gaz veya hava ile dolu olması, hassas bağırsak sendromu, gıda intoleransı, adet dönemi semptomları gibi nedenlerle karın bölgesinin gergin ve dolu hissedilmesine neden olan bir durumdur. Bu durum sıklıkla karın ağrısı ve hassasiyetle birlikte görülür. Karın şişliği ayrıca hamilelik, sindirim sorunları ve çeşitli fiziksel sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Akut ani olaylar, kronik sağlık sorunları veya basit beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendirilebilir. Şiddetine bağlı olarak, bu rahatsızlık doktora başvurmayı gerektirebilir.

KARIN ŞİŞLİĞİ NEDEN OLUR?

Karın şişliğine yol açabilen yaygın nedenler arasında şunlar bulunmaktadır:

Aşırı gazlı içecek tüketimi.

Gıdaları iyi çiğnemeden yeme.

Yüksek lifli gıdaların aşırı tüketimi.

Hazımsızlık.

Enfeksiyon.

İnce bağırsakta bakteri üremesi.

Sıvı birikmesi.

Gıda intoleransı.

Kronik rahatsızlıklar, örneğin Crohn hastalığı.

Mide hareketlerinin azaldığı veya durduğu gastroperazi.

Kabızlık.

Jinekolojik sorunlar.

Ayrıca, daha az yaygın olmakla birlikte ülser, gastrit, çölyak hastalığı ve safra kesesi sorunları da karın şişliğine yol açabilir.

KARIN ŞİŞLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Karın şişliğini hafifletmek ve rahatlamak için aşağıdaki doğal yöntemleri deneyebilirsiniz:

Rezene çayı.

Zencefil çayı.

Nane yağı veya nane çayı.

Karın masajı.

Maden suyu.

Laktozsuz yüksek probiyotik içeriğe sahip gıdalar (yoğurt, kefir).

Magnezyum takviyeleri.

Ilık su banyosu.

Yürüyüş ve fiziksel egzersiz, şişkinliği azaltabilir ve vücuttaki gazı gidermeye yardımcı olabilir.

KARIN ŞİŞLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

Karın şişliğini önlemek için beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmek önemlidir. İşte almanız gereken önlemler:

Sakız çiğnemekten kaçının, çünkü bu fazla hava yutmanıza neden olabilir ve şişkinliğe yol açabilir.

Gazlı içecek tüketimini sınırlayın.

Gaz oluşturan yiyeceklerden kaçının (lahanagiller, kuru fasulye, mercimek gibi).

Yemekleri yavaş yiyin.

Laktoz içermeyen süt ürünleri kullanın.

Daha fazla su için ve lifli gıdalar tüketin.

Probiyotik içeriği yüksek yoğurt ve kefir gibi besinleri tercih edin.

Öğünler arasındaki süreyi uzatın ve yemek miktarını azaltın.

Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçının.

Fazla kiloluysanız diyetisyen desteği alın.

KARIN ŞİŞLİĞİ İÇİN NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Eğer kişisel önlemler ve tedaviler karın şişliği belirtilerini hafifletmiyorsa veya şiddetli bir şekilde devam ediyorsa, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Bu, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.