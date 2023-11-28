Sürekli gözenek problemleri yaşayan kişiler Çin çileği tam size göre! Yapacağınız tek bir maske sayesinde gözenekleri daraltarak d ah genç kalabilirsiniz. Peki Çin çileğinin faydaları nelerdir?

Gözeneleri Daraltan Çin Maskesi! Tadı da Faydası da Çok

Japonya Tayland ve Endonezya'da da yetişen Çin çileği, Avrupa'da 'yumberrry' adıyla bilinir. İçeriğinde yüksek oranda C vitamini barındırır. Çiğ olarak tüketilmesinin yanı sıra kurutulmuş haliyle de tüketilir. İdrar söktürmeden iltihap kurutmaya kadar fayda sağlayan Çin Çileği uzun üre tüketilmemeli. Çünkü sindirimi bozar ishale neden olur. İshal nedeniyle vücuttan çok su kaybı olur. Ancak kozmetik ürünlerin baş tacı olan Çin çileği maskesi tam bir güzellik sırrıdır.

3 adet Çin çileğini ezin içine bir kaşık Hint yağı ekleyin. İyice karıştırın. Ardından cildinizi temizleme köpüğü ile yıkayın. Gözenekleri temizleyen aparatla yağları çıkarın. Maskeyi yüzünüze sürün. Sonra 15 dakika bekleyin ev ılık suyla yıkayın. Bu uygulamayı haftada 2 defa yapın. Bu sayede yaklaşık 1 ayda cilt tonunuz eşitlenir. Gözenekler kapanır. Yüzünüzdeki sebum miktarı dengelenir.