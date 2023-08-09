Güzelliğin beş para etmez maden suyu olmazsa! Maden suyu ile yüzünüzü her gün yıkarsanız...

Maden suyu yüksek oranda mineral barındıran bir kaynaktır. Güzelliğinizi ikiye katlayan maden suyunun cilde olan faydalarını sizler için derledik. Peki maden suyunun cilde faydaları nelerdir? İşte yanııt:

Güzelliğin beş para etmez maden suyu olmazsa! Maden suyu ile yüzünüzü her gün yıkarsanız...
Maden suyu ile yüzünüzü her gün yıkarsanız...
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Asyalılar tarafından keşfedilen maden suyunun cilde olan faydaları bilimsel araştırmalardan da kanıtlandı. Maden suyunun tonik görevi gördüğünü kanıtlayan bilim insanları cilde olan faydalarını saymakla bitiremedi. 

Güzelliğe güzellik katan maden suyu yüksek oranda minerallere sahip olduğundan dermis tabakasını yeniler. Doğal su sayılan maden suyu, siyah noktalardan gözeneklere kadar fayda sağlar. Gelin beraber faydalarını inceleyelim.

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Maden suyunun cilde faydaları

HER GÜN YÜZÜNÜZÜ MADEN SUYUYLA YIKARSANIZ...

Maden suyu özellikle yağlı ve karma ciltler için bir numaralı kaynaktır. Yağ dengesini sağlayan maden suyu, sebumu azaltarak gözenekleri tıkayan kiri öncelikle çıkarır.

Düzenli yıkandıkça yüz ya da vücuttaki tüm gözeneklerdeki kir temizlenir. Ve açılan çukurlar hızla iyileşir. Maden suyu, gözenekleri sıkılaştırırken hücre dokusunu da bozmadığından eşit bir cilt yapısı oluşur. 

Maden suyunun cilde faydaları

Bunun yanı sıra cilt yüzeyinde oluşan leke ve kararmalar içinde maden suyu oldukça etkilidir. Maden suyu bir ciltte tonik görevi görür. 

Maden suyu yaşlanmanın önüne geçer. Kırışıklıklardan ince çizgilere kadar önleyerek cildin sarkmasını engeller. 

Maden suyunun cilde faydaları

Yüksek oranda oluşan sivilce ve cilt kabarmalarını yatıştırır. Cilt yüzeyinde enfeksiyon ve iltihabı azaltır. Anında iyileşmesini destekler. 

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