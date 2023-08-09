Siyah hardal tohumunun cilde faydaları nelerdir? Siyah hardal tohumu nasıl tüketilir?

Siyah hardal tohumu, Amerika kökenli bir bitki olup zengin içeriği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Henüz ülkemizde gereken ilgiyi görmeyen bu tohum, yemeklere lezzet katmanın ötesinde ağrı kesici özelliğinden iştah açıcı etkisine kadar birçok faydayı bünyesinde barındırmaktadır. . Özellikle cilt sağlığını destekleyen özellikleri ile bilinen siyah hardal tohumunun cilt üzerindeki faydaları ve doğru tüketimi merak konusu haline geldi.

SİYAH HARDAL TOHUMUNUN CİLDE FAYDALARI

Siyah hardal tohumunun cilt sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. İşte bu tohumun cilt üzerindeki etkileri:

Antioksidan İçeriği: Siyah hardal tohumları, antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak cildin yaşlanmasını yavaşlatabilir ve hücresel hasarı azaltabilir.

Cilt Temizliği: Siyah hardal tohumları, cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle siyah noktaların ve gözeneklerin temizlenmesine destek sağlayabilir.

Cilt Beslenmesi: Siyah hardal tohumları, cildin nem dengesini korumasına ve beslenmesine yardımcı olabilir. Cilt bariyerini güçlendirerek cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesine katkı sağlayabilir.

Anti-inflamatuar Özellikler: Siyah hardal tohumlarının içeriğinde bulunan bileşenler, ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sayede ciltteki kızarıklık ve tahrişin hafiflemesine destek olabilir.

Egzama ve Sedef Hastalığı: Siyah hardal tohumunun bazı durumlar, özellikle egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunları üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu tür durumlarda uzman bir doktora danışmak önemlidir.

SİYAH HARDAL TOHUMUNUN GENEL SAĞLIĞA FAYDALARI:

Kan Akışını Dengeleme: Siyah hardal tohumu, içerdiği potasyum sayesinde kan akışının dengelenmesine yardımcı olur. Bu denge, felç ve inme gibi ani rahatsızlıkların riskini azaltır.

Karaciğer Sağlığı: Siyah hardal tohumunun, karaciğerin işleyişini olumlu etkilediği ve karaciğer zarının zarar görmesini önlediği bilinmektedir.

Üşüme ve Isınamama Sorunları: El ve ayaklarda meydana gelen üşüme ve ısınamama sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.

Damar Sağlığı: Damar kireçlenmesini engelleyen siyah hardal tohumu, damar tıkanıklıklarını da önlemeye yardımcıdır.

Hastalıklarda Yardımcı: Solunum yollarında meydana gelen başta bronşit olmak üzere farklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir, grip ve soğuk algınlığa iyi gelir.

Romatizma: Romatizma etkilerini hafifletmek için kullanılır.

Huzursuz bacak sendromuna iyi gelir.

Sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasına katkı sağlar.

Adet söktürücü özelliği vardır, gecikme problemi yaşayanlar kullanabilir.

B, E, C ve K vitaminleri bakımından zengindir.

Kas ağrılarının dindirilmesinde kullanılabilir.

Libidoyu yükseltme amaçlı kullanılabildiği bilinmektedir.

SİYAH HARDAL TOHUMUNUN TÜKETİMİ

Siyah hardal tohumunun cilt sağlığına faydalarından yararlanmak isteyenler için dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır:

Doğru Miktarlar: Siyah hardal tohumunu tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir. Doz aşımı sağlık risklerine yol açabilir.

Tüketim Yolları: Siyah hardal tohumları, öğütülerek tüketilebileceği gibi yağ, süt veya yoğurtla karıştırılarak da tüketilebilir. Normal bitki çayları gibi demleme usulüyle de yapılıp tüketilebilir.

Çeşni Olarak Kullanım: Siyah hardal tohumları, yemeklere ve salatalara çeşni olarak eklenerek tüketilebilir.

Cilt Bakımı: Siyah hardal tohumlarını cilt bakım ürünleri içerisinde de kullanabilirsiniz. Ancak, cilt üzerinde kullanmadan önce alerjik reaksiyon riskini azaltmak için bir yama testi yapmanız önerilir.



