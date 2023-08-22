İstenmeyen çene kıllarını tek yağla dökün! Bir daha asla çıkmıyor

Çene kılları hormonal bozukluk kaynaklı oluşur. Sıklıkla çıkan çene kılları ise adeta başa bela olur. İple ya da ağdayla alındığında sivilceye neden olan çene kıllarını yok etmenin en etkili doğal yolunu keşfettik. En eski yıllardan beri kadınların hamamda kullandığı hamam otu tozunun yağı tam bir mucize olarak karşımıza çıkıyor. İstenmeyen tüm vücut kıllarına şifa sağladığı gibi çene kıllarına da şifa sağlar.

İSTENMEYEN ÇENE KILLARINI TEK YAĞLA DÖKÜN!

Çene kıllarını öncelikle ustura ile kesin ardından her gün düzenli olarak sürün. Böylece gözenekler daralmaya başlar ve kıllar kökten tamamen çıkar. Bununla beraber ısırgan otu yağı da hamam otu yağı kadar etkilidir. Kıl köklerini yakan bu iki yağ sayesinde tek hamlede çene kıllarından kurtulmuş olursunuz.

Limon ve tuz karışımı da cilt yüzeyinde oluşan gözeneklerde çıkan kılları yakar. Bunun yanı sıra iltihap oranını azaltır.

Ceviz kabuğunu yakın. Küle kahve karıştırıp kıl olan yerlere sürün. Bu da aynı şekilde kılları azaltır.

ÇENE KILLARINI BİTİREN DİĞER YÖNTEMLER

En etkili diğer yöntem ise lazer ya da buz lazerdir. Hormonal bozukluk tedavisi ile beraber yapılan lazer operasyonu kıl köklerini zamanla yakararak daraltır. Ancak hassas olan ciltler bu yöntemi denemeden uzmanlara başvursun.

Çene kılları hormon bozukluğunun yanı sıra dengesiz beslenme ve abur cubur gibi hücrelerin yapısını bozan besinlerde kıl köklerine hasar verir. Bazıları ise genetik olan bu kıllanmalar çene ve yüz çevresinde kıl oluşur.