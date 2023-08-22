Çenede kıl neden oluşur? Çene kılları hangi hastalığa işarettir?

Kadınlarda çene altı kıllanmasının pek çok farklı nedeni bulunabilir. Bu durumun temelinde genetik faktörler, hormonel değişimler, hamilelik veya menopoz gibi etkenler yatabilir. Kıllardan kurtulmanın ilk adımı, sağlık açısından bir sorun olup olmadığını anlamaktır. Bu nedenle endokrinoloji doktoruna danışmak önemlidir.

KADINLARDA ÇENE KILLARININ OLUŞUMUNUN ARDINDAKİ NEDENLER

Genetik Faktörler: Aile üyelerinde çene kıllanması görüldüyse, genetik yatkınlık bu durumun sizde de oluşmasına sebep olabilir.

Polikistik Over Sendromu (PCOS): En yaygın nedenlerden biri polikistik over sendromudur. Bu sendromda yumurtalıklarda kistler oluşur, bu da hormon dengesini etkiler ve çenede kıllanmaya yol açabilir.

İlaçların Yan Etkileri: Bazı ilaçlar vücut kimyasını etkileyerek çene kıllanmasına sebep olabilir. Anabolik steroidler, testosteron içeren ilaçlar veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar bu duruma yol açabilir.

Hamilelik: Hamilelik döneminde hormonal değişiklikler yaşanır ve artan testosteron seviyeleri çene kıllanmasına neden olabilir. Bu durum geçicidir ve endişe edilecek bir durum değildir.

Menopoz: Menopoza girdiğinizde vücuttaki östrojen seviyesi düşer ve bu da çenede kılların çıkmasına yol açabilir.

Şişmanlık: Kilo alıp verme, hormon dengesini etkileyebilir. Obezite vücuttaki insülin direncini artırabilir ve erkeklik hormonlarının üretimini artırarak çene kıllanmasına yol açabilir.

Hormon Bozuklukları: Hormon düzensizlikleri, çene kıllanmasına sebep olabilir. Tiroid bezinin düzgün çalışmaması veya polikistik over sendromu gibi hormonal rahatsızlıklar bu durumu tetikleyebilir.

Androjen Duyarlılığı: Cildinizdeki androjen hormonlarına karşı artan duyarlılık, çene kıllarının çıkmasına yol açabilir.