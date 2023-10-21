Kahve Ve Çay Tüketenlere Kötü Haber! Kafein Nedir? Kafein Yaşlandırır mı!

Uyanık kalmak için kupa kupa kahve tüketenler, dinç tuttuğu için kafeini tercih edenler kafein yaşlandırır mı! Kafein nedir? Sizler için günlük hayatta sıklıkla tüketilen kafein hakkında bilinmeyenleri yazdık!

YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN VAZGEÇİLMEZİ KAFEİN NEDİR! KAFEİN YAŞLANDIRIR MI!

Kahve, çay, kakao, kolalı içecekler ve çikolata gibi birçok besinde bulunan bir alkaloid olan kafein, merkezi sinir sistemini uyararak dikkat, konsantrasyon ve enerjiyi artırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca, yorgunluğu azaltıp uyanıklığı ve performansı artırdığından sıklıkla yoğun tempoda çalışan kişiler tarafından uyanık ve dinç kalmak, yaptıkları işe odaklanabilmek için tüketilir. Kafein, ilk olarak 1819 yılında Alman kimyager Friedich Ferdinand Runge tarafından kahve çekirdeklerinde keşfedilmiştir.

Runge, kahvenin uyarıcı etkisini sağlayan maddeyi kafein olarak adlandırmıştır. Tarih boyunca birçok farklı kültürde kullanılan kafein Eski Mısırlılar döneminde ağrı kesici ve uyarıcı olarak kullanılmıştır. Eski Yunanlılar ve Romalılar ise kafeini uykusuzluk tedavisinde kullanmışlardır. Günümüzde oldukça popüler olan kafein, dünya çapında bir tüketime sahip ve uyarıcı madde denildiğinde insanların aklına ilk gelen seçenekler arasında. Kafeinin güvenli alım dozu kişiden kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte, yetişkinler için günlük önerilen kafein tüketim miktarı 400 mg'dır. Ancak, hamile ve emziren kadınlar, çocuklar ve kalp hastalığı olan kişilerde kafein tüketimi daha dikkatli yapılmalıdır. Peki gün içinde bizi dinç tutan bu madde uzun vadede bize zarar veriyor olabilir mi? Kafein yaşlandırır mı sorusunu aşağıda sizler için cevapladık!

KAFEİN GENÇLİĞİNİZİ GÖTÜRÜYOR OLABİLİR Mİ!

Kafein tüketiminin yaşlanma sürecini etkileyebileceği düşünülen bazı mekanizmalar vardır. Kafein, cildin elastikiyetini sağlayan bir protein olan kolajen üretimini azaltabilmektedir. Kolajen üretiminin azalması, cildin kırışıklık ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerine daha yatkın hale gelmesine neden olabilir. İşleri halletmek için uyanık kalmak için sıklıkla tüketilen kafein uyku düzenini bozabilmektedir. Uyku da cildin kendini onarması ve yenilemesi için gereklidir. Kafein stresi artırabildiğinden yaşlandırmayı hızlandırabilmektedir. Kafeinin yaşlanmayı hızlandıran bir madde olduğu kesin olarak kanıtlanmamıştır ancak bazı araştırmalar kafein tüketiminin bazı yaşlanma belirtilerini artırabileceğini göstermiştir.

KAFEİN İÇEREN BESİNLER

Başlıca kafein içeren besinler şunlardır:

Kahve

Çay

Kakao

Kolalı içecekler

Çikolata

SİGARADA KAFEİN VAR MI!

Tütün yapraklarından elde edilen bir ürün olan sigarada kafein yoktur. Çünkü tütün yapraklarında kafein bulunmaz.