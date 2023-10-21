Sürekli Açlık Hissedenler Dikkat! Duygusal Açlık Nedir?

Duygularımız ve bedenimiz tam anlamıyla bir uyum içinde çalıştığında ciddi anlamda sağlıklı bir birey oluruz. Peki ya duygularınız bedeninizi tehdit ediyorsa? Duygusal açlık nedir sizler için yazdık!

BİTMEYEN AÇLIK HİSSEDENLER DİKKAT! DUYGUSAL AÇLIK NEDİR!

Fizyolojik açlık hissi olmadan, duyguları bastırmak veya yatıştırmak için yemek yeme isteği olan duygusal açlık stres, kaygı, depresyon, yalnızlık veya öfke gibi olumsuz duygularla tetiklenebilen bir durumdur. Vücudumuzun belirli bir yemek yeme döngüsü vardır. Bu döngü; gerçek anlamda vücuda alınan gıdalar sindirilip, açlık hissedinceye kadar sağlıklı bireylerde yeme isteğini, dürtüsünü tetiklemez.

Ancak duygusal açlık yaşayan kişiler aç olmadıkları halde yemek yerler ve genellikle diyetlerinde tatlı, yağlı veya yüksek kalorili besinleri tercih ederler. Özellikle bu türde besinlerin tercih edilmesinin sebebi bu gıdaların kısa süreliğine vücutta mutluluk ve rahatlık hissini oluşturmasından kaynaklanır. Ancak, bu his kısa sürede geçer ve kişi tekrar yemek yeme isteği duyar. Süreç yalnızca duygularda dengesizliğe değil aynı zamanda önemli yeme bozukluklarına yol açabildiğinden oldukça dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreçtir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu ve obezite gibi yeme bozuklukları sonucu kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum sorunları ve kansere kadar gidebilecek sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Sizler için duygusal açlık nedir sorusunu cevapladık. Ancak dediğimiz gibi önemli olan duygusal açlığı tespit edip bu süreci en iyi şekilde yönetmektir. Aşağıda duygusal açlık belirtilerini yazdık!

DUYGUSAL AÇLIK BELİRTİLERİ!

Duygusal açlığın belirtileri şunlardır:

Aç olmasanız bile gelen sürekli yemek yeme isteği

Canınızın çektiği yiyecekleri yeme durumunuzu kontrol edememe

Sık sık yemek yeme

Yemek yemenin ardından suçluluk veya pişmanlık duyma

Yemek yemeyi stres, kaygı veya diğer olumsuz duygularla ilişkilendirme

DUYGUSAL AÇLIĞI TETİKLEYEN DUYGULAR!

Bu duygulardan birini yaşayıp yeme bozukluğu yaşadığınızı düşünüyorsanız bir uzmandan yardım alın. İşte duygusal açlığı tetikleyen bazı yaygın duygular:

Stres

Kaygı

Depresyon

Yalnızlık

Öfke

Mutsuzluk

Can sıkıntısı

Kendini değersiz hissetme

Kendini yetersiz hissetme

DUYGUSAL AÇLIĞI YENMENİN YOLLARI!