Kırışıklıklarınızı Yok Edecek O Formül! Doğal Yöntemlerle Gençleşmenin Formülü Çok Kolay!
Sizde istenmeyen kırışıklıklarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman bu formülü kesinlikle denemelisiniz! Yüzünüzdeki kırışıklıklara iyi gelecek muhteşem formülü sizin için araştırdık!
Kırışıklıklar çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir. Bazen genetik olarak bazen maruz kaldığımız etkenlerden dolayı oluşabilir. Yüzde oluşan kırışıklıklar yaş ilerledikçe vazgeçilmez bir problem haline gelir. Bu problemle başa çıkmak her ne kadar zor olsa da önlenemeyecek güçte değil. Doğal yöntemlerle yüz kırışıklıklarını önlemek ve azaltmak oldukça mümkün. Yüz kırışıklıklarına iyi gelecek formülün detayları yazımızda.
Doğal Kırışıklık Formülü
Malzemeler;
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı;
- Yoğurt ve zeytinyağını bir kâsede güzelce karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı cildinize sürün ve yaklaşık 20-25 dakika kadar bekletin ve durulayın.
- Bu karışımı haftada iki defa uygulayabilirsiniz.
- Bu karışım; yaşlanma belirtilerinizi geciktirir, kırışıklıklarınızı azaltır ve genç bir görünüm kazanmanızı sağlar.
Kırışıklıklarınıza İyi Gelecek Diğer Formüller
- Bir kaşık bal ve biraz toz zencefili karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 45 dakika kadar bekleyin ve sonrasında soğuk suyla yüzünüzü yıkayın.
- 1 bardak gül suyu ve 3-4 damla biberiye yağını birkaç gün bekletin. Beklettiğiniz karışımı düzenli olarak yüzünüze tonik olarak uygulayın.
- 1 tatlı kaşığı bal, 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak yüzünüze uygulayın. Yaklaşık yarım saat beklettiğiniz karışımı sonrasında soğuk suyla durulayın.
- Yarım muzu güzelce ezin ve elde ettiğiniz ezilmiş muzu yüzünüze maske olarak uygulayın. 20-25 dakika yüzünüzde beklettiğiniz muz maskesini bol su ile durulayın.