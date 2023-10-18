Yıllarca Saklayabileceğiniz Turşu Tarifleri! Uzun Ömürlü Nefis Turşu Tarifleri!

Kış aylarının yaklaşmasıyla kış hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kışın vazgeçilmezlerinden biri olan turşular da yavaş yavaş sofralarda yerini almaya başladı. Peki, siz hala turşu yapmadınız mı? O zaman bu yazımız tam size göre! Hala turşu yapmadıysanız vereceğimiz tariflerle kışa hazırlık yapabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız, pratik aynı zamanda oldukça kolay hazırlanabilen nefis turşu tariflerine gelin birlikte bakalım. Birbirinden güzel turşu tarifleri detaylarıyla birlikte yazımızda.

Salatalık Turşusu

Malzemeler;

Her bir litrelik kavanoz için;

1 litrelik kavanoz

1 litreyi dolduracak kadar turşuluk salatalık

Dilediğiniz miktarda sarımsak

Yarım limonun dilimleri

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sirke

Kaynar su

Kereviz yaprağı

Hazırlanışı;

Güzelce yıkadığınız salatalıklarınızı kavanozunuzun içerisine doldurmaya başlayın.

Bu işlemi yaparken sarımsak ve limon dilimlerini salatalıkların arasına koyun.

Kaya tuzunu, şekeri ve sirkeyi de salatalıklarınızın üzerine ekleyin.

Kaynar suyu (kaynar olmasına dikkat edin) salatalıklarınızın üzerine güzelce dökün.

Son olarak kereviz yaprağını da kaynar su döktüğünüz salatalıklarınızın üzerine yerleştirin.

Kavanozunuzun kapağını iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatın ve güzelce çalkalayın ki malzemeler birbirine karışsın.

Ters çevirerek 1 gün bekletebilirsiniz. Afiyet olsun.

Püf noktası: Şeker asidik dengeyi sağladığı için püf noktalarından biridir. İçerisindeki şeker böylece turşunuz hem daha hızlı fermantasyon olmasını sağlıyor hem de turşunuzun yumuşamasını engelliyor. Aynı zamanda kereviz yaprağı, turşunuzun koruyucu yapısını güçlendirecektir.

Baharatlı Salatalık Turşusu

Malzemeler;

Her bir litrelik kavanoz için;

6-7 adet nohut

Yarım çay kaşığı tane karabiber

Yarım çay kaşığı sarı hardal tohumu

1 çay bardağı ev sirkesi

1 tane defne yaprağı

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Sıcak içme suyu

2 adet asma yaprağı (asma yaprağı bulamayanlar kereviz yaprağı, dereotu ya da maydanoz kullanabilir)

Hazırlanışı;

Güzelce yıkadığımız salatalıklarımızın saplarını keselim ve bıçak yardımıyla çizikler atalım.

Kavanozunuzun dibine nohutlarınızı koyun daha sonra salatalıklarınızı güzelce yerleştirin.

Sarımsak, karabiber, hardal tohumu, kaya tuzu, defne yaprağı ve sirkenizi de kavanozunuza ekleyin.

Son olarak sıcak suyunuzu kavanozunuza dökün ve üzerine asma yaprağını yerleştirin.

Kavanozunuzun kapaklarını sıkıca kapatarak dinlendirin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

Püf noktası: Asma yaprağı turşunuzun daha çıtır olmasını sağlarken, defne yaprağı ise turşunuza hoş bir koku verecektir.

Kaşık Turşusu

Malzemeler;

1 kilo domates

Yarım kilo yeşil sivri biber

Yarım kilo havuç

Yarım kilo salatalık

2 baş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 bağ doğranmış maydanoz

Hazırlanışı;

Bütün malzemeleri büyük bir kaba küçük küçük doğrayın.

Daha sonra sirke, şeker, kaya tuzu, limon tuzunu ve maydanozu koyup güzelce karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı kavanozlara doldurun.

Dibinde kalan kalan suyu ise kavanozlara bölüştürün.

Suyu üzerine çıkınca hava almaması için temiz poşet kesip kapağın iç kısmına yerleştirin ve sıkıca kapatın.

Hazırladığınız turşuyu bir gün dinlendirin, suyu azalmışsa tuzlu su ekleyebilirsiniz.

Deneyecek olanlara afiyet olsun.

Karışık Turşu

Malzemeler;

1 litrelik kavanoz için alabildiği kadar;

Kornişon salatalık

Havuç

Kelek

Acur

2 tane küçük acı biber

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı sirke

Yarım çay kaşığı limon tuzu

1 küp şeker

Aldığı kadar kaynar su

Hazırlanışı;