Yıllarca Saklayabileceğiniz Turşu Tarifleri! Uzun Ömürlü Nefis Turşu Tarifleri!
Kışın sofraların baş tacı olan nefis turşu tariflerini sizin için araştırdık! Uzun ömürlü, kıtır kıtır yiyebileceğiniz efsane turşu tarifleri tüm detayları ve püf noktalarıyla yazımızda.
Kış aylarının yaklaşmasıyla kış hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kışın vazgeçilmezlerinden biri olan turşular da yavaş yavaş sofralarda yerini almaya başladı. Peki, siz hala turşu yapmadınız mı? O zaman bu yazımız tam size göre! Hala turşu yapmadıysanız vereceğimiz tariflerle kışa hazırlık yapabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız, pratik aynı zamanda oldukça kolay hazırlanabilen nefis turşu tariflerine gelin birlikte bakalım. Birbirinden güzel turşu tarifleri detaylarıyla birlikte yazımızda.
Salatalık Turşusu
Malzemeler;
- Her bir litrelik kavanoz için;
- 1 litrelik kavanoz
- 1 litreyi dolduracak kadar turşuluk salatalık
- Dilediğiniz miktarda sarımsak
- Yarım limonun dilimleri
- 1 yemek kaşığı kaya tuzu
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay bardağı sirke
- Kaynar su
- Kereviz yaprağı
Hazırlanışı;
- Güzelce yıkadığınız salatalıklarınızı kavanozunuzun içerisine doldurmaya başlayın.
- Bu işlemi yaparken sarımsak ve limon dilimlerini salatalıkların arasına koyun.
- Kaya tuzunu, şekeri ve sirkeyi de salatalıklarınızın üzerine ekleyin.
- Kaynar suyu (kaynar olmasına dikkat edin) salatalıklarınızın üzerine güzelce dökün.
- Son olarak kereviz yaprağını da kaynar su döktüğünüz salatalıklarınızın üzerine yerleştirin.
- Kavanozunuzun kapağını iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatın ve güzelce çalkalayın ki malzemeler birbirine karışsın.
- Ters çevirerek 1 gün bekletebilirsiniz. Afiyet olsun.
- Püf noktası: Şeker asidik dengeyi sağladığı için püf noktalarından biridir. İçerisindeki şeker böylece turşunuz hem daha hızlı fermantasyon olmasını sağlıyor hem de turşunuzun yumuşamasını engelliyor. Aynı zamanda kereviz yaprağı, turşunuzun koruyucu yapısını güçlendirecektir.
Baharatlı Salatalık Turşusu
Malzemeler;
- Her bir litrelik kavanoz için;
- 6-7 adet nohut
- Yarım çay kaşığı tane karabiber
- Yarım çay kaşığı sarı hardal tohumu
- 1 çay bardağı ev sirkesi
- 1 tane defne yaprağı
- 4-5 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı kaya tuzu
- Sıcak içme suyu
- 2 adet asma yaprağı (asma yaprağı bulamayanlar kereviz yaprağı, dereotu ya da maydanoz kullanabilir)
Hazırlanışı;
- Güzelce yıkadığımız salatalıklarımızın saplarını keselim ve bıçak yardımıyla çizikler atalım.
- Kavanozunuzun dibine nohutlarınızı koyun daha sonra salatalıklarınızı güzelce yerleştirin.
- Sarımsak, karabiber, hardal tohumu, kaya tuzu, defne yaprağı ve sirkenizi de kavanozunuza ekleyin.
- Son olarak sıcak suyunuzu kavanozunuza dökün ve üzerine asma yaprağını yerleştirin.
- Kavanozunuzun kapaklarını sıkıca kapatarak dinlendirin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.
- Püf noktası: Asma yaprağı turşunuzun daha çıtır olmasını sağlarken, defne yaprağı ise turşunuza hoş bir koku verecektir.
Kaşık Turşusu
Malzemeler;
- 1 kilo domates
- Yarım kilo yeşil sivri biber
- Yarım kilo havuç
- Yarım kilo salatalık
- 2 baş sarımsak
- 1 su bardağı üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- 2 yemek kaşığı kaya tuzu
- 1 bağ doğranmış maydanoz
Hazırlanışı;
- Bütün malzemeleri büyük bir kaba küçük küçük doğrayın.
- Daha sonra sirke, şeker, kaya tuzu, limon tuzunu ve maydanozu koyup güzelce karıştırın.
- Elde ettiğiniz karışımı kavanozlara doldurun.
- Dibinde kalan kalan suyu ise kavanozlara bölüştürün.
- Suyu üzerine çıkınca hava almaması için temiz poşet kesip kapağın iç kısmına yerleştirin ve sıkıca kapatın.
- Hazırladığınız turşuyu bir gün dinlendirin, suyu azalmışsa tuzlu su ekleyebilirsiniz.
- Deneyecek olanlara afiyet olsun.
Karışık Turşu
Malzemeler;
- 1 litrelik kavanoz için alabildiği kadar;
- Kornişon salatalık
- Havuç
- Kelek
- Acur
- 2 tane küçük acı biber
- 3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı kaya tuzu
- 1 çay bardağı sirke
- Yarım çay kaşığı limon tuzu
- 1 küp şeker
- Aldığı kadar kaynar su
Hazırlanışı;
- Sebzelerinizi güzelce yıkayın ve doğrayın.
- Doğradığınız sebzeleri kavanozunuza karışık olarak yerleştirin.
- Sarımsak, şeker, kaya tuzu, limon tuzu ve sirkeyi kavanozunuza ekleyin.
- Daha sonra kaynar suyunuzu kavanozunuza boşaltarak kapağını sıkıca kapatın.
- Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.