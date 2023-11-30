Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı! 30 Kasım'da Hava Nasıldı?
Hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Uzun süredir yağmurlu devam eden hava şartlarının yerini sise bırakmasıyla ülke genelinde belli illerde uyarıda bulundu. Peki 30 Kasım'da hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi illeri uyardı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Peki 30 Kasım günü hava nasıl olacak?
30 KASIM 2023 GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu