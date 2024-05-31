Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye'ye dikkat! Meteoroloji uyardı

Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye'de yaşayanları ilgilendiren hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağış geliyor. İşte konu hakkındaki ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye hakkında yaptığı sağanak uyarısı şu şekildedir:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güneybatı (Andırın) ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.