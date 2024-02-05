Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Öğle saatlerinde başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusu ile Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda rüzgarın 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle Batı Karadeniz’in doğusunda (Kastamonu ve Samsun arası) ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ İKİ BÖLGEYİ UYARDI

Uyarıda ayrıca fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Yapılan uyarıda, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.