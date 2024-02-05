Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Öğle saatlerinde başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki bölgeyi uyardı. Öğle saatlerinde başlıyor, salı günü devam edecek. saatte 50-75 kilometre hızla gelecek. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Öğle saatlerinde başlıyor...
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Öğle saatlerinde başlıyor...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusu ile Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda rüzgarın 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle Batı Karadeniz’in doğusunda (Kastamonu ve Samsun arası) ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ İKİ BÖLGEYİ UYARDI

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Öğle saatlerinde başlıyor... - Resim : 1

Uyarıda ayrıca fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Öğle saatlerinde başlıyor... - Resim : 2

Yapılan uyarıda, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fırtına # meteoroloji
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