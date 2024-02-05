İki ilçede okullar tatil edildi! İşte o şehirler...

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından ötürü Van ve Bingöl'deki ilçede okullar tatil edildi. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Van’ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köylerin tamamı, 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.