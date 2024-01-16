2024 ikinci dönem okullar açılacak mı? Pandemi geri mi geldi? JN.1 varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Dünya genelinde Avrupa, Asya ve Amerika'da ölümlere bile neden olan JN.1 varyantı paniğe neden oldu. Acil servisleri doldurup taşıran koronavirüs JN.1 varyantı pandemi mi gelecek, okullar mı kapanacak sorularına neden oldu.

2024 İKİNCİ DÖNEM OKULLAR MI KAPANACAK?

19 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte 2024 yılının 15 tatil zamanı başlamış olacak. 2023-Sosyal medyadan hastalıkların artışı nedeniyle yer alan 2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlamak üzere olan öğrenciler ikinci dönem okulların açılmama iddialarını duyunca son dakika MEB açıklamaları takip edilmeye başladı.

Ancak söz konusu iddiaların doğru olmadığı teyit edildi. Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor. Mevcut düzene göre ikinci dönem okullar dönem başında belirlenen takvime göre açılacak.

PANDEMİ GERİ Mİ GELDİ?

Varyant ölümlere bile yol açtı. Bu yüzden en çok merak edilen ise 2020 yılında gelen pandemi oldu. Özellikler eğitim ve çalışma hayatını etkileyen bu süreç hakkında da henüz resmi bir açıklama bulunmadı. Öte yandan Türkiye'de grip salgını olduğu henüz JN.1 varyantı olmadığı söylendi.