Dünya Ciddi Bir Salgınla Karşı Karşıya! Hindistan'da 6 Ölü ABD'de Maske Geri Döndü! Türkiye'de Bu Virüs Var mı?

JN.1, ABD, Çin ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılıyor. Hndistan'da ölümlere neden olan JN.1 varyantı hakkında henüz Dünya Sağlık Örgütü kesin bir açıklama yapmadı. Ancak ABD'de yeniden maskenin gelmesine bile yol açan bu virüs şimdiden korku ve paniğe neden oldu. Akıllara "pandemi yeniden mi gelecek?" sorusu geldi.

Hindistan'da 6 Ölü ABD'de Maske Geri Döndü!

Soğuk havaların artmasıyla koronavirüs varyantları yeniden hortladı. Adeta dünyayı tehdit eden JN.1 koronavirüs varyantı hakkında Dünya Sağlık Örgütü sadece incelenebilir kategorisine aldı. Dünya genelinde birçok ülkelerde kendini gösteremeye başlayan varyant ölümlere yol açtı bile. Hindistan pandemi sürecine geçmeden önce maske kuralını yeniden getirdi. Ülke genelinde 6 Ocak'a kadar 12 eyalette toplam 682 JN.1 vakası bildirildi. JN.1 varyant vakalarının, büyük çoğunluğu Kerala ve Karnataka eyaletlerinde yaşanırken, Delhi, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, Telangana, Odisha ve Haryana da etkilenmiştir.

Türkiye'de Bu Virüs Var mı?

Ülkemizde ise son günlerde ciddi oranda bir enfeksiyon salgını mevcuttur. Ancak Sağlık Bakanlığı Nezle olarak nitelendirdiği salgın karşısında sadece korunma ve maske önerisinde bulundu. JN.1 varyantına karşı henüz bir açıklama yok.