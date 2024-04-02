Meteoroloji o bölge için uyardı! Fırtınalı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre Doğu Karadeniz’in doğusunda, Trabzon, Rize, Artvin'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.