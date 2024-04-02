Meteoroloji o bölge için uyardı! Fırtınalı hava geliyor
Meteoroloji, yurt genelindeki hava durumuyla ilgili son tahmin raporunu yayımladı. Açıklamada, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre Doğu Karadeniz’in doğusunda, Trabzon, Rize, Artvin'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı