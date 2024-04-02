Meteoroloji o bölge için uyardı! Fırtınalı hava geliyor

Meteoroloji, yurt genelindeki hava durumuyla ilgili son tahmin raporunu yayımladı. Açıklamada, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji o bölge için uyardı! Fırtınalı hava geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre Doğu Karadeniz’in doğusunda, Trabzon, Rize, Artvin'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yağış hava durumu # doğu karadeniz # fırtına
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