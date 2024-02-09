Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı kodlu uyarıda bulundu. Şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak olumsuzluklara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Cumartesi günü, saat 09.00’da başlayıp Pazar günü 12.00’a kadar Güney ve güneybatı yönlerinden lodos esmesi bekleniyor. Kuvvetli yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 40-60 kilometre/saat hamleli 70 kilometre/saatte rüzgar esecektir. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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