O şehirde yaşayan vatandaşlar dikkat! Yağmur ve kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünce yapılan tahminlerde Eskişehir’in kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin karla...

O şehirde yaşayan vatandaşlar dikkat! Yağmur ve kar geliyor...
O şehirde yaşayan vatandaşlar dikkat! Yağmur ve kar geliyor...
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Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Yağmur ve kar geliyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünce yapılan tahminlerde Eskişehir’in kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği belirtildi.

YAĞMUR VE KAR GELİYOR

O şehirde yaşayan vatandaşlar dikkat! Yağmur ve kar geliyor... - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünce yapılan hava tahminlerinde, bu sabah saatlerinde Eskişehir’in kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği öngörüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelinin öğle saatlerinde çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren ise parçalı ve az bulutlu olacağı, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edildiğini aktardı. Hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

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