Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nasıl fenomen oldu?

Deniz Can Aktaş kimdir son zamanların sıklıkla sorulan sorularından biri. Başrollerinde Miray Daner,Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak'ın yer aldığı Hudutsuz sevda adlı yeni dizinin yıldızı Deniz Can Aktaş hakkında bilinmeyenleri sizler için hazırladık!

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YILDIZI! DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR!

Deniz Can Aktaş kimdir sorusu son zamanların merak edilenleri arasında. Son zamanların gündem olan Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinden önce ilgili olduğu farklı bir alan vardı. Deniz Can Aktaş Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezun oldu ancak kariyerine bu alanda devam etmedi.

Oyunculuk kariyerinin en önemli ilk rolünü 2015 yılında rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırmış ve bu diziyle izleyiciler tarafından tanınmış oldu. Daha sonra 2016-2017 yıllarında arasında Birce Akalay, Simay Barlas ve Sevda Erginci'nin de yer aldığı Hayat bazen tatlıdır dizisinde rol aldı. Daha sonraki yıllarda Nerdesin Birader, Avlu ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda rol alan Deniz Can Aktaş'ın fenomenliğe giden yolda en çok tanınmasını sağlayan yapımlardan biri de Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Barış karakteri oldu. 2022-2023 yıllarında rol aldığı Kasaba doktoru dizisi ve Bandırma Füze Kulübü filmiyle de seyircinin sevgisini kazanmıştır.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ KONUSU VE ÇEKİLDİĞİ YER!

Halil İbrahim(Deniz Can Aktaş) küçükken babasını kan davası nedeniyle kaybetmiş ve İstanbul'a sürülmüş, 20 yıl sonra yakışıklı ve güçlü bir genç olarak Karadeniz'deki memleketine dönmüştür. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenip yeni bir hayata başlama niyetindedir. Ancak koşullar buna izin vermemekte. İntikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı, Leto ailesinden Zeynep'le (Miray Daner) kesiştiğinde tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda dizisinin ilk bölümleri Artvin'de çekilmiş, kalan bölümlerin çekimine İstanbul'da devam edilmektedir.

DENİZ CAN AKTAŞ AŞK HAYATI HAKKINDA BİLİNMEYENLER!

Deniz Can Aktaş'ın; Ya Çok Seversen, Aşk Ağlatır ve Son Yaz dizilerinin başrollerinden Hafsanur Sancaktutan'la yaklaşık 3.5 yıl boyunca bir beraberlikleri olmuştu. Ancak 2022 Aralık ayında ikili ayrıldıklarını açıkladı.