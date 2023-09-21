DJ Mahmut Orhan kimdir? Mahmut Orhan nasıl fenomen oldu?

Son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz Mahmut Orhan kimdir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmakta. Mahmut Orhan kimdir, nerelidir ve nelerden hoşlanır, aşk hayatı ve daha fazlası yazımızda!

MAHMUT ORHAN KİMDİR! NASIL ÜNLÜ OLDU!

Babası emekli oto boyacısı olan Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993'te Bursa‘da üç kardeşten en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. Çalışma hayatına ilk olarak Bursa'da ses sistemi malzemelerini taşıyarak başladı. Bu iş müziğe olan ilgisine bir alt yapı oluşturdu. Ancak Mahmut Orhan herhangi bir müzik eğitimi almamıştı. 16 yaşında başladığı Dj'lik kariyerini kendi çabalarıyla öğrenerek, yetenekli müzisyenleri dinleyerek devam ettirdi.

En başta özel bir ekipmanı olmayan Mahmut Orhan, 19 yaşında İstanbul'a gelerek müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Bebek'te bir gece kulübünde müzik direktörü olarak çalışmaya başlaması kariyerini tamamen etkilemiştir. 2012 yılında Mixology DJ Academy’den mezun olmuştur. Mahmut Orhan kimdir sorusuna cevaben Sena Şener ile birlikte çıkardığı "Feel" şarkısı sayesinde Türkiye'de oldukça tanınan Dj'ler arasına girdiği ve ünlü olduğu söylenebilir.

MAHMUT ORHAN AŞK HAYATI!

Müzik hayatıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündeme gelen Mahmut Orhan'ın sevgilisi aslında tanıdığınız biri. Ekranların sevilen yüzü ve Tatlı Küçük Yalancılar, Akıncı ve Fi gibi ünlü dizilerde yer alan ve 7 yaşındayken Türkiye'nin en iyi modeli yarışmasında birinci seçilen o isim... Mahmut Orhan'ın sevgilisinin Büşra Develi olduğuna dair söylentiler vardı. Ancak bu söylenti doğruysa bile ikilinin sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmiyor oluşları ayrılık rüzgarlarının estiğini gösteriyor. Şu an Mahmut Orhan hayatında biri olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Kendini müziğine vermiş ve yeni albüm çıkarmaya odaklanmış gibi görünüyor.

MAHMUT ORHAN SİNGLE'LARI!

"Feel" (feat. Sena Şener)

"Save Me" (feat. Eneli)

"6 Days"(feat. Colonel Bagshot)

"Schhh"(feat. Irina Rimes)

"6 Feet"(feat. Thomas Newson & Jason Gaffner)

Undesirable Life

MAHMUT ORHAN ÖDÜLLERİ!

Mahmut Orhan genç yaşına rağmen, günümüz müzik camiasında tanınan ve başarılı Dj'ler arasına girmiştir. Aynı zamanda halkın da takdirini kazanmış ve sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşmıştır. İşte Mahmut Orhan ödülleri: