Bambaşka Biri dizisi Kenan'ın hastalığı ne? Dissosiyatif bozukluk nedir? Dissosiyatif bozukluk belirtileri nelerdir?

Bambaşka Biri adlı dizide Burak Deniz tarafından canlandırılan Kenan karakterinin dizide dissosiyatif kimlik bozukluğu yaşadığı biliniyor. Dissosiyatif bozukluk konusu da haliyle gündeme oturdu. Gelin bu bozukluğu inceleyip merakları beraber giderelim.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ KENAN'IN HASTALIĞI NE? DİSSOSİYATİF BOZUKLUK NEDİR?

Dissosiyasyon, kelime anlamıyla "bölünme" veya "çözülme" gibi bir kavramı ifade eder. Bu bozukluğun çok çeşitli yönleri bulunsa da, kişilik bölünmesi, çoklu kişilik, yabancılaşma gibi değişik terimlerle açıklanmaya çalışılsa da bu karmaşık ruh hali durumunu tek bir kelimeyle ifade etmek zordur. Dissosiyatif bozuklukta, normalde uyum içinde çalışan bilinç, bellek, dikkat, düşünce, anılar, duygular, algılar ve kimlik gibi çeşitli ruhsal işlevlerden biri veya daha fazlası kesintiye uğrar, kopar veya sürekliliğini yitirir. Bu, unutkanlıklar, duygusal zorluklar, kimlik karışıklığı, çevre veya kendine yabancılaşma gibi belirtilere yol açabilir. Bu bilinç kesintileri, duyusal deneyimler (örneğin dokunma veya ağrı algısı) ve motor becerileri (kasların kasılması veya gevşemesi gibi) üzerinde de etkili olabilir.

Dissosiyasyonun hafif dereceleri zaman zaman normal yaşamın bir parçası olarak karşımıza çıkabilir ve sık sık istenmeyen gerçeklerden kaçmamıza yardımcı olabilir. Ancak dissosiyasyon şiddetlendiğinde, normal yaşamı etkileyebilir ve tedavi gerektirebilir. Dissosiyatif bozukluklar, aslında depresyon ve anksiyete gibi yaygın rastlanan bozukluklardır, ancak belirtiler arasındaki büyük farklılıklar nedeniyle tanıları bazen kaçırılabilir ve tanınmamış olabilir.

DİSSOSİYATİF BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dissosiyasyonun ruhsal belirtileri şunlar olabilir:

Kronik depresyon ve yalnızlık duyguları gibi çocukluktan beri devam eden durumlar.

Hayal kurma, hayali arkadaşlar edinme ve onların etkisinde kalma.

Kendi içinde çatışma hissi, karşıt kutuplar arasında mücadele duygusu.

Kendine, bedenine ve çevresine yabancılaşma ve gerçek dışılık duygusu.

Kafa içinde tartışan sesler duyma ve bu seslerin içeriden başkalarına yanıt vermesi.

Seslerin kişinin kontrolünü geçici olarak ele alması.

"Nöbetler" adı verilen, aşırı öfke, nöbet sırasındaki olayları hatırlayamama ve kolay öfkelenme.

"Hafıza kayıpları" veya "zaman boşlukları", birkaç saatlik olayları hatırlayamama.

Kendi kimliği ve kim olduğu hakkında karışıklık.

Kişilerarası ilişkilerde dalgalanmalar ve "borderline" olarak nitelendirilme.

Sürekli intihar düşünceleri ve tekrarlayan intihar girişimleri.

Kendi bedenine zarar verme (kesici cisimlerle yüzeysel yaralanmalar, saç çekme, bedenin bakımına özensiz davranma).

Kendini ve bedenini sevmeme.

Yeme bozuklukları.

Bedensel belirtiler arasında ise şunlar bulunabilir:

Nörolojik nedeni açıklanamayan, epilepsiye benzeyen bayılma nöbetleri.

Tıbbi nedeni açıklanamayan ağrı, titreme, kasılma gibi fiziksel belirtiler.

Psikosomatik hastalıklar (örneğin açıklanamayan mide-bağırsak sorunları, kusma).

Dissosiyatif bozukluklar karmaşık ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir, bu nedenle bir uzmanın tanı koyması ve uygun tedaviyi önermesi önemlidir.