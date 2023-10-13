Duygu Nebioğlu Annesi Kimdir? Suphiye Orancı Kimdir

Duygu Nebioğlu annesi kimdir herkes tarafından merak ediliyor. Küçük yaşlardan beri yetimhanelerde büyüyen ve daha sonra öğretmen Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık edinen Duygu Nebioğlu'nun gerçek annesi Suphiye Orancı kimdir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. İşte detaylar şu şekilde!

Duygu Nebioğlu Annesi Kimdir?

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olan ve Metin Akpınar'ın reddettiği çocuklar babalık davasını kazandı. DNA raporlarının eşleşmesi ile hakim olumlu karar verdi. 81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, 35 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıktı ve ardından yeni bir iddiaya göre ise 1 değil, 2 kızı olduğu, kızlarının da Duygu ve Sevgi adlı ikiz kardeşler olduğu açıklandı. Herkes bu saatten sonra Duygu Nebioğlu annesi kim araştırmaya başladı. Anneleri Suphiye Orancı'nın yaptıkları ise herkesi hayrete düşürdü.

Kemerde Köylü Bir Kadına Bırakıp Kaçmış!

Kızları iki aylıkken Kemer'de köylü bir kadına verip bir alman vatandaşı ile evlenip Almanya'ya yerleşmiş. Kızı duygu ile birkaç kez iletişime geçip asla Metin Akpınar'ın çocuğu olduğunu gündeme getirmemesini tembih etmiş ve kızlarını tehdit etmiş.

Kızları ile bir daha hiç görüşmemiş. Suphiye Orancı'nın kızları ise 6 yaşına kadar yetimhanede yetişmiş. Daha sonra da emekli iki öğretmen olan Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık alınmış. Kızlar anneleriyle yüz yüze hiç görüşmemişler. Anneleri özellikle babalarını bulmamaları için tembihlerde bulunmuş. Nedeni Alman eşiyle evliliği bozulmasın. Sonrasında kızların dayıları insafa gelmiş ve babalarının Metin Akpınar olduğunu söylemiş.

Yetimhanede Çok Kötü Zamanlar Geçirdiler!

Duygu Nebioğlu, 7 yaşında kadar konuşamıyor, duymuyor. Çünkü esirgeme kurumunda çok şiddet görmüşler. Doktor tedavisi görmüşler. Evlat edinilip büyüdükten sonra kızlar da Metin Akpınar'a ulaşmış "Babamız olduğunuzu biliyoruz, sizinle gurur duyuyoruz" demişler. Bunun üzerine Metin Akpınar "Hayır. Ben o zaman mahvolurum. Ben öldükten sonra ne yaparsanız yapın, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum demiş. Ayrıca Metin Akpınar'ın, kızlarının olduğunu öğrendiği dönem bütün mal varlığını elden çıkarmış.