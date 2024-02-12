Ergenekon'dan Uğur Mumcu davasına Şebnem Korur Fincancı'nın sicili!

Şebnem Korur Fincancı, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında Adli Tıp uzmanlığı üzerine eğitim aldı. 1990’da Adli Tıp Doçenti oldu. Fincancı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türk Ceza Hukuku Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği gibi derneklerin kurucu üyeliğini yaptı. 2020 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA GELİŞİ

Şebnem Korur Fincancı’nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’na gelişi tartışmalara konu oldu. TTB’de Merkez Konseyi seçimlerinde, en çok üyeye sahip İstanbul, Ankara ve İzmir delegelerinin ağırlığı hissediliyor. 2022 yılında 32 bin üyesi bulunan İstanbul Tabip Odası’nda, 2 yıl önce yapılan seçimlerde Fincancı’nın desteklediği “Demokratik Katılım Grubu” yalnızca 5 bin 670 hekimin oyuyla seçildi. 14 bin civarı üyesi bulunan Ankara’da yine Fincancı’nın desteklediği grup sadece 600 oy alarak seçimleri kazandı. Bu durum, medyada Türk Tabipler Birliği’nde “azınlık yönetimleri” kurulduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.

UĞUR MUMCU DAVASINDA İŞKENCE RAPORU

Fincancı’nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi başkanlığına geldiği tartışmalarının dışında, yaptığı açıklamalar ve Türkiye’nin önemli davalarına müdahil olmasıyla da tartışmaların odağında olan bir isim. Fincancı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye’nin vatansever güçlerine yönelik başlattığı Ergenekon kumpas davalarının tek müdahil ismi. 26 Haziran 2014’te PKK’nın siyasal uzantısı HDP, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etti. İmralı tutanaklarında ismi “Cumhurbaşkanı Adayı” olarak geçti. Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav kanalına katılarak Kovid döneminde yapılan mücadeleleri eleştirdi. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy suikastları davasında “işkence” raporu vererek davaların derinleştirilmesini engelledi. Davanın sanığı, cinayetleri kimin, hangi örgütün azmettirdiğini açıklayacağını belirtmişti. Fincancı, bu ifadelerin ardından mahkemeye işkence raporu sunarak ifadelerin geçersiz olduğunu söyledi.

ABDULLAH ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK PLATFORMU'NDA YER ALDI

Fincancı, geçtiğimiz yıllarda Abdullah Öcalan’a Özgürlük Platformu’nda yer aldığını kabul etmişti. Kamuoyunda çok tartışılan konuyla ilgili Fincancı, “Neyi söyleyeceğim tecrit işkencedir diyoruz yıllardır. 2010’lara geldiğimizde tecrit işkence değildir mi diyeceğiz? Bunun kimliğinden bağımsız olması gerekir. Değerlendirme yaparken kimliğine bakmamamız gerekir insanların. Ama Türkiye'de öyle bir algı yok” diyerek kendini savunmuştu.

ADNAN OKTAR OPERASYONU'NDA ŞEBNEM KORUR FİNCANCI ETKİSİ

Son olarak Fincancı'nın, Adnan Oktar operasyonunda da işkence raporu verdiği ortaya çıktı. 1999 yılındaki operasyondan örgüt üyeleri, Şebnem Korur Fincancı’nın hazırladığı işkence rapor ile kurtulduğu iddia edildi. 140 Journos'un yaptığı belgeselde, Adil Serdar Saçan’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü olduğu dönemde yapılan operasyonda bazı örgüt üyelerinin Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın verdiği sahte işkence raporlarıyla yargılamadan kurtulduğu iddiası yer aldı.