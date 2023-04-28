Fatih Özmen ve Eren Özmen kimdir? Ne iş yapıyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği SNC'nin sahipleri kim?
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sierra Nevada Corporation (SNC) ile ilgili açıklamasının ardından Fatih Özmen ve Eren Özmen merak edilmeye başlandı. Peki SNC'nin sahipleri Fatih Özmen ve Eren Özmen kimdir? Ne iş yapıyorlar? İşte Özmen ailesi ile ilgili bilgiler...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sierra Nevada Corporation (SNC) ile birlikte Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay merkezi yapacaklarını açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Fatih Özmen ve Eren Özmen sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada da konuşulan Fatih Özmen ve Eren Özmen'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Fatih Özmen ve Eren Özmen kimdir? Ne iş yapıyorlar? Özmen ailesi hakkında bilgiler neler?
FATİH ÖZMEN VE EREN ÖZMEN KİMDİR?
Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi, 1994 yılında Türk kökenli Fatih Özmen ve Eren Özmen çifti tarafından satın alınmıştır. Özmen ailesi, Sierra Nevada Corporation'ı önemli bir uluslararası uzay, havacılık ve elektronik şirketine dönüştürmeyi başarmıştır.
FATİH ÖZMEN KİMDİR?
Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra Kurulu Başkanı ve sahibidir. Sierra Nevada Corporation'ın yegâne sahibi olarak Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen şirketi işletmektedir. Şirket Sparks, Nevada merkezlidir.