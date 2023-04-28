Fatih Özmen ve Eren Özmen kimdir? Ne iş yapıyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği SNC'nin sahipleri kim?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Fatih Özmen ve Eren Özmen sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada da konuşulan Fatih Özmen ve Eren Özmen'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Fatih Özmen ve Eren Özmen kimdir? Ne iş yapıyorlar? Özmen ailesi hakkında bilgiler neler?