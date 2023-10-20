Her yeri foşur foşur yıkayan Cem Özkök kimdir? Cem Özkök ne iş yapıyor?

Çektiği videolarla sosyal medyada fenomenleri bile sollayan Cem Özkök, yaklaşım 1,5 milyon takipçisi var. Cem Özkök Milliyet Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Ancak bunun yanı sıra sosyal medyada tarihi yerleri temizleyerek çektiği videolarla adını duyurdu. Bununla beraber sokaklarda adeta akım başlattı.

Cem Özkök Kimdir?

Pratik bilgiler, temizlik ve sağlıklı yaşam üzerine videolar çeken Cem Özkök, kısa sürede sevilen bir isim haline geldi. Sabahları yürüyüş yapıp sağlıklı karışımlar tüketen bunun yanı sıra hayatından kimyasalı çıkaran Cem Özkök, doğal yollarla kıyafetlerini yıkayıp beslendiğinin altını çizdi. Yaklaşık 40 kilo vererek vücudunun tamamen değiştiğini belirten Cem Özkök'ün yaşı doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Cem Özkök'ün evli olmadığı ve annesiyle beraber sık sık seyahat ettiği biliniyor.