Zehra İnşallah Kimdir? Zehra İnşallah Kaç Yaşındadır Ve Nasıl Tanındı?

Sosyal medyanın gülen yüzü olan Zehra, Instagram ve Tiktok gibi platformlarda Zehraİnşallah olarak kayıtlı. Kozmetik ürünleri tanıtıp makyaj videoları çeken Zehra, videolardaki samimiyeti ve cesaretiyle bir çok insanın yüreğini kazandı.

Peki Zehra İnşallah Kimdir?

20.11.1998 doğdu. Zehra 24 yaşında. İlahiyat bölümünde mezun olsa da çok iyi derece de İngilizce biliyor. Babası gibi öğretmen olmak isteyen Zehra, sosyal medyada çektiği video attığı kahkahalarla dikkatleri üzerine topladı.

Boyu kısa olan Zehra bu durumda ne kadar zorbalığa uğrasa da hayat enerjisini kaybetmeden kendisiyle barışık yaşıyor. Yüksek enerjiye sahip olan Zehra, ortalama 1,30 cm boyunda.

Genetiksel olmasa da Zehra boyu kısa olarak dünyaya geldi. Ancak bu durumu enerjisini ve sevimliliğini hiç eksiltmedi. Oldukça samimi ve enerjisiyle kamera karşısında adeta duygularını rahat ifade eden birçok insandan daha özgüvenlidir. Gerçek soy adı konusunda kesin bir bilgi yok.

Zehra İnşallah Neden Zorbalığa Maruz Kaldı?

Katıldığı bir programda çocukluğundan beri yaşadığı zorbalığı dile getiren Zehra İnşallah, hayatla barıştıkça çevresindeki insanların kendisini küçümsediğini belirtti. Boyundan dolayı sürekli çocuk muamelesi yapılan Zehra, bunu aşmak için makyajla ve hiç tanımadığı sosyal medyadaki insanlarla aştığını dile getirdi. Kendini kadın gibi hissetmek istediği çağlarda bu zorlukları yaşamasına rağmen umudunu kaybetmediğini dile getirdi.